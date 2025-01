Especialistas jurídicos confundiram a pesquisa de desempenho do KPK considerada positiva

Jacarta, Viva – Especialista em direito penal da Universidade Al Azhar da Indonésia (UAI), Suparji Ahmad questionou a imagem positiva do desempenho do KPK, que aumentou de 60,9 por cento em setembro de 2024 para 72,6 por cento em janeiro de 2025. Isto foi baseado em uma pesquisa conduzida pela Kompas Research and Development . última vez.

“Acho que a pesquisa deveria ser explorada por que pode parecer assim, que indicador? Se observarmos ultimamente, as pessoas questionaram o desempenho do KPK”, disse Suparji, domingo, 26 de janeiro de 2025.

Na verdade, Suparji deu vários exemplos de desempenho questionável por parte do KPK, incluindo o tratamento do caso do Secretário-Geral do Partido da Luta Democrática da Indonésia (PDIP), Hasto Kristiyanto. Agora, disse ele, Hasto estava solicitando um processo pré-julgamento, inclusive levantando muitas irregularidades.

Além disso, continuou, o público também se lembrou do alegado caso de cobrança ilegal (extorsão) no Centro de Detenção KPK (Centro de Detenção) que arrastou 93 funcionários. Sem mencionar, disse ele, o caso do ex-vice-presidente do KPK, Nurul Ghufron, que foi arrastado para problemas éticos por supostamente usar a sua influência sobre funcionários do Ministério da Agricultura para transferir funcionários.

Além disso, Suparji mencionou a polêmica levantada pelo ex-presidente do KPK, Firli Bahari. Ele disse que houve pelo menos três casos que arrastaram o nome de Firli e foram tratados pela Polícia Metropolitana de Jacarta. Primeiro, um caso de alegada extorsão do antigo Ministro da Agricultura Syahrul Yasin Limpo e alegada lavagem de dinheiro (TPPU). Além disso, o alegado caso do Artigo 36 juntamente com o Artigo 65 da Lei KPK (Lei) que regula a proibição e penalidades para os funcionários da KPK se reunirem com litigantes.

Além disso, Suparji também destacou o caso da RSC da Indonésia no banco administrado pelo KPK. Porque, disse ele, o caso do banco CSR na Indonésia foi declarado suspeito, mas em vez disso o KPK pediu desculpas. Por isso, questionou o indicador de desempenho do KPK que foi considerado positivo em janeiro de 2025.

“Ele disse que havia suspeitos, mas de repente foram retificados e até pedirem desculpas. Qual é o indicador para a imagem do KPK aumentar? Mesmo que haja muitos casos que estão presos no KPK”, concluiu.