Especialistas pressionam para restaurar sites de herança devastados pela guerra da Síria, incluindo as renomadas ruínas romanas em Palmyra

Os especialistas estão retornando aos locais patrimoniais devastados pela Guerra da Síria, na esperança de estabelecer as fundações para restaurar e reviver o turismo, que poderiam fornecer um impulso muito necessário à economia dizimada do país após quase 14 anos de guerra.

Os pontos de referência que antes são os pontos de referência, como a antiga cidade de Palmyra e o castelo de Crucados medievais de Crac des Chevaliers, ainda são marcados por anos de conflito, mas os turistas locais estão retornando aos locais, e os conservacionistas esperam que seu histórico e histórico A importância cultural eventualmente atrai visitantes internacionais.

Palmyra, um dos seis Patrimônio Mundial da UNESCO sírio, já foi um centro -chave com a antiga rota de seda que une impérios romanos e nascimentos com a Ásia. Localizado no deserto sírio, é reconhecido por suas ruínas da era romana de 2.000 anos. Agora é marcado por colunas quebradas e templos danificados.

Antes da revolta síria que começou em 2011 e logo se tornou uma guerra civil brutal, Palmyra era o principal destino turístico da Síria, atraindo cerca de 150.000 visitantes mensais, Ayman Nabu, pesquisador e especialista em ruínas A disse A imprensa da associação. Apelidado de “namorada do deserto”, ele disse, “Palmyra revitalizou a estepe e costumava ser um ímã turístico global”.

A cidade antiga era a capital de um estado de cliente árabe do Império Romano que se rebelou brevemente e forjou seu próprio reino no terceiro século, liderado pela rainha Zenobia.

Nos últimos tempos, a área tinha associações mais sombrias. Era o lar da prisão de Tadmur, onde, segundo relatos, torturou milhares de oponentes do governo da família Assad na Síria. O grupo do Estado Islâmico (IS) demoliu a prisão depois de capturar a cidade.

Mais tarde, os militantes destruíram os templos históricos de Palmyra de Bel e Baalshamin e o arco do triunfo, vendo -os como monumentos da idolatria, e decapitou um estudioso de antiguidades idosas que dedicaram sua vida a supervisionar as ruínas.

Entre 2015 e 2017, o controle de Palmyra mudou entre o IS e o exército sírio antes das forças de Assad, apoiadas pela Rússia e milícias alinhadas pelo Irã, a recuperaram. Eles estabeleceram bases militares na cidade vizinha, que foi muito danificada e amplamente abandonada. Fakhr al-Din al-Ma’ani Castle, uma fortaleza do século XVI com vista para a cidade, foi reutilizado pelas tropas russas como quartel militar.

Nabu, o pesquisador, visitou Palmyra cinco dias após a queda do antigo governo.

“Vimos uma extensa escavação dentro dos túmulos”, disse ele, apontando uma destruição significativa das forças do governo IS e Assad. “O museu (Palmyra) estava em um estado deplorável, com documentos e artefatos ausentes, não temos idéia do que aconteceu com eles”.

No teatro, o tetrapylon e outras ruínas ao longo da rua principal da Columnia, o Sr. Nabu disse que documentaram muitas perfurações ilegais que revelam esculturas, bem como o roubo e o contrabando de esculturas fúnebres ou relacionadas à tumba em 2015 quando você tenha controle do site. “Enquanto sete das esculturas roubadas foram recuperadas e colocadas em um museu em Idlib, outros 22 foram contrabandeados”, acrescentou Nabu. É provável que muitas peças acabem em mercados subterrâneos ou coleções particulares.

Dentro dos túmulos subterrâneos da cidade, os versos islâmicos são rabiscados nas paredes, enquanto o gesso cobre pinturas de parede, alguns que representam questões mitológicas que destacam os profundos laços culturais de Palmyra com o mundo greco -romano.

“A Síria tem um tesouro em ruínas”, disse Nabu, enfatizando a necessidade de esforços de preservação. Ele disse que a administração provisória da Síria, dirigida pelo ex-grupo islâmico insurgente Hayat Tahrir al-Sham, decidiu esperar até depois da fase de transição para desenvolver um plano estratégico para restaurar os locais do patrimônio.

Matthieu Lamarre, da organização científica, educacional e cultural da ONU, a UNESCO, disse a agência desde 2015, “apoiou remotamente a proteção da herança cultural síria” por meio de análise, relatórios e documentação e recomendações de especialistas locais, mas não fez nenhum trabalho no site.

Ele acrescentou que a UNESCO explorou as possibilidades de assistência técnica se as condições de segurança melhorarem. Em 2019, especialistas internacionais convocados pela UNESCO disseram que estudos detalhados devem ser feitos antes de iniciar as principais restaurações.

Além de Palmyra, outros locais históricos carregam as cicatrizes da guerra.

Empoleirado em uma colina perto da cidade de Al-Husn, com vistas radicais, Crac des Chevaliers, um castelo medieval originalmente construído pelos romanos e depois expandido pelos cruzados, foi fortemente bombardeado durante a Guerra Civil Síria.

Em um dia recente, os combatentes militares vagavam pela terra do castelo com turistas locais, tirando selfies entre as ruínas.

Hazem Hanna, arquiteto e chefe do Departamento de Antiguidades do CRAC des Chevaliers, apontou as colunas e uma escada de entrada apagada por ataques aéreos. “Os danos dos ataques aéreos do governo em 2014 destruíram grande parte do pátio central e as colunas adornadas com Arabesco”, disse Hanna.

“Confiando na história cultural dos locais históricos da Síria e de sua importância arqueológica e histórica para os entusiastas do mundo, espero e espero que, quando surgir a oportunidade que os turistas visitem a Síria, testemunhemos um renascimento turístico significativo”, disse.

“Algumas seções do CRAC des Chevaliers foram renovadas após os ataques aéreos e o terremoto de magnitude 7.8 em 2023 que atingiu uma ampla área de vizinha e também a Síria Turquia”, disse Hanna. No entanto, grande parte do castelo permanece em ruínas.

O Sr. Nabu e o Sr. Hanna acreditam que a restauração levará tempo. “Precisamos de equipes técnicas treinadas para avaliar a condição atual dos locais da ruína”, disse Nabu.

No noroeste da Síria, mais de 700 assentamentos bizantinos abandonados chamados cidades mortas, se estendem por colinas e planícies rochosas, suas ruínas de calcário usadas com restos de casas de pedra, basílicas, túmulos e ruas com coluna. Apesar do colapso parcial, as portas arqueadas, os tamanhos complexos e as fachadas imponentes da igreja por último, cercadas por oliveiras que se enraizam profundamente na história.

Ele remonta ao primeiro século, essas aldeias prosperaram em comércio e agricultura. Hoje, alguns locais agora se refugiam nos sírios deslocados, com casas de pedra reutilizadas, como casas e celeiros, suas paredes enegrecidas por fogo e fumaça. As estruturas desinteressadas sofrem de má manutenção e reutilização descuidada.

“Os saqueadores devastaram os locais antigos”, disse Nabu, deixando buracos em busca de artefatos. Os visitantes locais escondem nomes e mensagens nas paredes do centenário. Os gabinetes de ovelhas espalham as ruínas, detritos plásticos misturados com pedra antiga.

Moustafa al-Kaddour, um morador local, retornou após oito anos. Em turnê pelas ruínas com os membros da família que trouxeram de Quneitra, ele refletiu sobre as memórias da infância.

“Foi aqui que fomos para a escola”, disse ele, apontando à distância. “No meio da classe, costumávamos sair e ir aqui para ver as ruínas”.

“Meus sentimentos são indescritíveis”, disse ele ao Sr. Al-Kaddour, que também viu seu pai pela primeira vez em anos. AP. “Meu cérebro ainda não consegue entender que, depois de oito anos, de acordo com a vontade de Deus, chegamos em casa”.

Ele disse que as forças de Assad haviam estabelecido uma posição militar na vila, sujeitando as ruínas a fortes atentados e tiros. Então, a área era controlada por rebeldes, que fizeram a área fora dos limites para a maioria dos sírios e turistas internacionais, ao contrário de Palmyra, que ainda viu alguns visitantes durante a guerra.

“As cidades mortas foram adicionadas à lista do Patrimônio Mundial da UNESCO em 2011 como um museu ao ar livre”, disse Nabu. A província de Idlib abriga apenas “mais de 1.000 locais de patrimônio que cobrem diferentes períodos de tempo, aproximadamente um terço das ruínas totais da Síria”, acrescentou.

“Além dos atentados e ataques aéreos, saqueando e escavação não autorizada causaram danos significativos”, disse Nabu, acrescentou que a nova construção perto das ruínas não tem planejamento e ameaça a preservação.

“‘Dezenas de milhares de artefatos saqueados permanecem sem documentos”, disse ele. Para os documentados, as autoridades estão compilando arquivos de casos para circulação internacional em coordenação com a Diretoria de Antiguidades e Museus para localizá -los e, esperançosamente, recuperá -los.