Espectador morre em Alanganallur jallikattu

Um espectador de 55 anos no Alanganallur jallikattu, no distrito de Madurai, foi morto por um touro furioso na quinta-feira.

O evento foi cancelado pelo vice-ministro-chefe Udhayanidhi Stalin.

Segundo a polícia, P. Periyasamy de Vadipatti foi atacado por um touro quando estava perto do ponto de coleta de touros.

Ele sofreu ferimentos graves e foi internado em um hospital público.

Os médicos do hospital disseram que realizaram uma traqueostomia. Mesmo quando sua respiração voltou ao normal, ele teve uma parada cardíaca e morreu.

Mais cedo, depois das orações matinais aos deuses locais e de três touros do templo na arena, o Sr. Udhayanidhi Stalin encerrou o evento. Como costume, os touros do templo eram liberados primeiro do vaadivasal para marcar o início do evento.

Os organizadores disseram que cerca de 1.000 touros foram libertados do vaadivasal pela segunda vez na história de Alanganallur jallikattu.

Apresentando isto como uma conquista significativa no fornecimento de representação a todos os elegíveis para participar, os organizadores disseram que quase todos os touros registados foram libertados no campo.

O Ministro dos Impostos Comerciais e Registro, P. Moorthy, distribuiu prêmios aos vencedores.

O primeiro prêmio foi para Abi Sithar de Poovanthi em Sivaganga, que domou 20 touros. Deram-lhe um carro, uma vaca e um bezerro.

O segundo e terceiro prêmios foram para Sridhar de Pothumbu, que domesticou 13 touros, e Vignesh de Madapuram em Sivaganga, que domesticou 10 touros, respectivamente.

Enquanto Sridhar ganhou um autoriquixá, Vignesh ganhou uma bicicleta elétrica.

Na lista dos ‘melhores touros’, o primeiro prémio foi conquistado por ‘Bahubali’ do distrito de Salem. O proprietário recebeu um trator, uma vaca e um bezerro.

Os touros de Parthasarathy e Kannan ganharam o segundo e terceiro prêmios respectivamente. O segundo lugar ganhou uma bicicleta e um rotavator e o terceiro lugar ganhou uma bicicleta elétrica.

As autoridades de saúde afirmaram que dos 525 formadores que foram testados para entrada no terreno, 33 foram rejeitados por diversas razões.

Um total de 65 pessoas ficaram feridas. Destes, 17 casos eram graves e foram encaminhados para o Hospital Governamental de Rajaji.

“Dos 17 referidos, dois estão em estado crítico. Os dois pacientes críticos não eram proprietários nem treinadores de touros, mas espectadores que estavam perto do ponto de coleta de touros”, disse um funcionário.

Devido às medidas de segurança relativamente leves no ponto de coleta, muitos moradores entram na área onde os proprietários guardam seus touros, disse um funcionário.

O Ministro de Tecnologia da Informação e Serviços Digitais, Palanivel Thiaga Rajan, o MP Tamil Selvan de Theni Thanga e o Colecionador MS Sangeetha estiveram presentes durante o evento.