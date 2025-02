As informações de investimento e a Agência de Classificação de Crédito (ICRA) na terça -feira (18 de fevereiro de 2025) projetaram que o PIB da Índia cresceu 6,4% no trimestre de dezembro devido a uma maior despesa governamental no meio de um consumo desigual.

A economia indiana cresceu 6,7% em abril-junho, mas diminuiu para um mínimo de sete trimestrais de 5,4% no trimestre de setembro no lento gasto de capital do governo devido às eleições gerais e à fraca demanda por consumo.

O economista -chefe do ICRA, Aditi Nayar, disse que o desempenho econômico da Índia no terceiro trimestre do ano fiscal2025 se beneficiou de um forte aumento nos gastos agregados do governo (centro e estado) em despesas de capital e renda, alto crescimento nas exportações de serviços , uma mudança nas exportações de mercadorias, produção saudável de grandes culturas Kharif, etc., que teria amortecimento rural.

Alguns setores centrados no consumidor viram um caminhão durante a temporada festiva, mesmo quando a sensação do consumidor urbano caiu um pouco, e outros setores como mineração e eletricidade viram uma melhoria após desafios relacionados ao clima na sala anterior.

“Em geral, embora esperamos que o ritmo do PIB e a expansão da GVA aumentem no terceiro trimestre do ano fiscal de 2010 em relação a baixas impressões de sete trimestres para o trimestre anterior, marcando um aumento, o desempenho pode permanecer menor que As estimativas iniciais do NSO para o primeiro trimestre do EF2025, FY2025, FY2025 “, disse Nayar.

O Escritório Nacional de Estatísticas (NSO) publicará estimativas de crescimento de outubro a dezembro em 28 de fevereiro. Ele também publicará as segundas primeiras estimativas do EDS para o promotor atual.

Nas primeiras estimativas iniciais publicadas em janeiro, o NSO projetou o crescimento do PIB a uma taxa baixa de 4 anos de 4,4% no atual promotor. O RBI espera que o crescimento seja de 6,6%.

“O ICRA projetou que a economia cresce em 6,4% no terceiro trimestre de 5,4% no segundo trimestre, beneficiando -se de uma despesa governamental mais alta no meio do consumo desigual”, disse ele em comunicado.

“As atividades de investimento da Índia melhoraram no terceiro trimestre, como refletido no aumento do crescimento do ano (ano -ano) em vários indicadores relacionados ao investimento contra o Vis Q2”, disse a agência de qualificação.

Isso inclui a produção de bens de capital e infraestrutura, produção de cimento, exportações de bens de engenharia e gastos de capital dos governos do Centro e do Estado.

A expansão de Yoy no governo Capex aumentou para um máximo de seis salas de 47,7% no terceiro trimestre de 10,3% no trimestre anterior.