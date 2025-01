Espera-se que o drone Aruna 45, criado pelas crianças do país, fortaleça a equipe de defesa da Marinha da Indonésia e teste voos bem-sucedidos nos céus da Baía de Jacarta.

Jacarta – A aeronave voadora não tripulada (PTTA) ou Drone Aruna 45, fabricada por crianças no país, realizou com sucesso um voo de teste nos céus da Baía de Jacarta. O drone, feito de resíduos plásticos compostos reciclados feitos pelas crianças do país, foi testado em voo na quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, no navio de guerra da República da Indonésia, pertencente à Marinha da Indonésia, KRI Dr. Radjiman Wedyodingrat-992 (KRI RJW-992) que partiu do cais Kolinlamil em direção às águas da Baía de Jacarta.

Apesar das condições climáticas adversas devido à força do vento que atingiu 24 nós e à chuva fraca, o drone Aruna 45, que deveria reforçar a equipe de defesa da Marinha da Indonésia, decolou e pousou com sucesso na cobertura do KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 perfeitamente.

Conforme relatado pela VIVA Military em seu comunicado oficial, o vôo de teste do Drone feito a partir de resíduos plásticos reciclados foi testemunhado diretamente pelo Comandante do Grupo de Combate da Marinha (Danguspurla) Comando da Frota I Primeiro Almirante TNI Muhammad Taufik que representou o Comandante Comandante da Marinha I Contra-almirante do TNI Yoos Suryono e vários outros oficiais do TNI AL.

“Usando a tecnologia VTOL, o Aruna 45 realiza bem a decolagem e o pouso mesmo em condições de vento que chegam a 24 nós e em condições chuvosas, e a capacidade autônoma do Aruna 45 proporciona eficácia na realização de missões de apoio às operações, especialmente no mar”, disse Danguspurla. Almirante Koarmada I TNI Muhammad Taufik em sua declaração oficial.

 VIVA Military: O drone Aruna 45 realiza com sucesso um voo de teste nas águas da Baía de Jacarta

O sucesso do teste com missões de vigilância, inteligência e reconhecimento sobre as águas da Baía de Jacarta será somado futuramente pela participação do drone nacional Aruna 45 em exercícios de grande escala que serão realizados no Mar de Natuna em num futuro próximo e tornar-se-á um sistema de apoio nas operações para salvaguardar de forma mais eficaz a soberania do território marítimo da Indonésia.

Para sua informação, Aruna 45 é fruto das ideias e pensamentos de sustentabilidade do ex-comandante do TNI, almirante (aposentado) Yudo Margono do TNI, que é conhecido por se preocupar muito com a preservação do meio ambiente, tendo anteriormente produzido e distribuído uniformes escolares feito a partir de resíduos plásticos reciclados para crianças carentes. Esta inovação foi desenvolvida com a criação do Drone Aruna 45.

O surgimento desta ideia começou quando o Almirante Yudo exercia o cargo de Chefe do Estado-Maior que se preocupava muito com a poluição do meio marinho, principalmente com os resíduos plásticos, por isso, juntamente com jovens preocupados com o meio ambiente, fizeram campanha pelo movimento “Pare de Herdar Resíduos .” . Os uniformes escolares são feitos a partir dos resíduos plásticos recolhidos e também são utilizados pela Marinha da Indonésia (PDH/PDU), especialmente pela Academia Naval de Surabaya (AAL) desde 2024.

O Almirante (Reformado) Yudo Margono do TNI, como administrador, está muito preocupado com a inovação e o trabalho dos jovens indonésios para que possam contribuir melhor, de forma mais criativa e ter um impacto na sociedade em geral.