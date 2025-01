Espera -se que o metrô veicular tenha sido construído em Radha Nagar para permitir que os residentes do Chromepet East acessem o Grand Southern Trunk (GST) evite o nível intencional 27, eles são concluídos em março de 2025.

De acordo com o departamento de estradas estaduais, o projeto custa ₹ 17,65 milhões de rúpias está completo em aproximadamente 80%. As tarefas restantes incluem a conclusão da barreira de choque que deve ser colocada por 15 metros, aplique uma camada de uso por 160 metros, construa uma boa coleção para armazenar excesso de água da chuva, construir a laje superior e estabelecer uma sala de bomba. Ambos os lados da estrada também receberão uma camada betuminosa.

“Estabelecemos a extensão final do tempo em 31 de março, mas houve atrasos no lado do empreiteiro. Também estamos lidando com a escassez de trabalhadores “, disse um funcionário do Departamento de Estradas do Estado.

Segundo I. Karunanithi, MLA do círculo eleitoral de Pallavaram, discutiu a correspondência oficial com o gerente ferroviário da divisão da South Railway em relação ao metrô Radha Nagar. “Um fluxo de tráfego bipirecional neste medidor é essencial e os residentes de Radha Nagar também exigiram o mesmo. O departamento de estradas exige terras ferroviárias adicionais para uma largura de 3 metros e 30 metros de comprimento para esse fim ”, disse Karunanithi. “O gerente ferroviário da divisão inspecionará o site e provavelmente o aprovará. Estamos planejando abrir o metrô em março ”, afirmou.

O ativista social sênior Santhanam V. expressou a esperança de que o Departamento de Estradas do Estado acelere o trabalho, já que os moradores de Radha Nagar ficaram frustrados com a construção de dados longos. Ele também disse que a aquisição de terras ferroviárias adicionais causou atrasos significativos e os moradores esperam a conclusão do projeto sem nenhum adiamento.