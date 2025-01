Espera-se que os quadros do PPP deixem para trás a nostalgia do passado e melhorem

Jacarta – O presidente do Partido de Desenvolvimento Unido (PPP), Amri M Ali, pediu aos quadros do PPP que não sentissem saudades de casa. Isto também respondeu ao surgimento de uma série de figuras que se autodenominaram Líderes de Fusão do PPP de 1973 antes do 10º Congresso.

Leia também: Liderado por Kamala Harris, Congresso dos EUA confirma vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024

Amri explicou que o problema da fusão no PPP foi resolvido e já não é a questão principal quando se trata de colocar quadros em posições estratégicas. Isto porque o PPP é obrigado a dar prioridade a quadros que tenham lealdade, idealismo, capacidade, integridade e identidade para ocupar cargos estratégicos.

“Especialmente na atual competição política nacional. O sistema eleitoral mudou e os eleitores mudaram, por isso a Fusão não é a principal opção a considerar. “Na verdade, a fusão não é de forma alguma a razão pela qual as pessoas escolhem partidos políticos durante as eleições”, disse Amri aos repórteres, terça-feira, 7 de janeiro de 2025.

Leia também: Observadores lembram aos partidos políticos que têm três anos para melhorar assim que o limiar presidencial for removido

Além disso, disse Amri, o que precisa ser feito agora é deixar para trás a nostalgia do passado e fazer melhorias de forma rápida e fácil para que as pessoas não abandonem o PPP.

Leia também: Secretário-Geral Gerindra: Esta é a primeira vez que o Tribunal Constitucional concede a exigência de limiar presidencial

“Esperamos que todos os quadros deixem para trás a nostalgia do passado e participem na melhoria das coisas. “A atitude dos quadros do partido, sólidos, idealistas, receptivos e capazes de resolver os problemas da nação e do povo, são os principais pilares que a festa deve jogar”, disse Amri.

Amri acrescentou que os conflitos e lutas nunca serão uma saída para o renascimento do PPP.

“Tenha certeza de que conflitos, fricções e disputas nunca serão uma solução para o PPP retornar à glória e à grandeza. Mas muhasabah, avaliação, tabayyun e construção de uma solidariedade forte podem se tornar capitais para a luta”, afirmou.

Sabe-se que os expoentes do Fusi rejeitaram a liderança de Muhamad Mardiono como presidente geral interino do PPP e exigiram a revitalização da liderança do partido. No entanto, isto é na verdade visto como um agravamento das coisas para o PPP no meio da sua luta pelo renascimento.