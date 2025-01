Pais de quatro soldados de observação, Karina Ariev, Daniell Gilbo, Naama Levy e Liri Albag, que devem ser libertados hoje pelo tempo de uma filha após 477 dias de cativeiro. A mídia israelense relatou isso.

As autoridades de segurança israelenses acreditam que o Hamas pretende usar a liberação de quatro soldados de observação para realizar um show com um show militar para enfatizar que mulheres que foram sequestradas no dia 7 de outubro ao vivo de Gaza. De acordo com as estimativas da Al Jazeery, é possível que a fase de transmissão sequestrada na Cruz Vermelha ocorra em um estágio localizado no ponto de entrega de Gaza, onde a cruz vermelha assina os módulos de transmissão na tabela. A equipe da Cruz Vermelha, que, enquanto isso, leva os reféns, segue em direção ao ponto de encontro.

De acordo com a televisão do Catar da Araby, no relatório da Piazza Saaya em Gaza City, onde é lançado o lançamento, um dos soldados “lê um breve relatório em árabe em relação ao período da prisão e agradeceu aos palestinos pela proteção que eles deram. ”

Enquanto isso, o Hamas publicou uma lista de 200 prisioneiros palestinos que Israel divulgou hoje em troca de quatro soldados no contrato de incêndio. O Guardian relata e acrescenta que 200 prisioneiros incluem prisioneiros de longo prazo e outros com longas penalidades.

O Hamas afirma em comunicado que 70 dos 200 prisioneiros palestinos que são divulgados hoje por Israel serão levados para fora de Gaza e da Cisjordânia. Israel estipula que os palestinos condenados pelo assassinato dos israelenses serão definitivamente expulsos e não poderão retornar à Cisjordânia ou Gaza.

Ontem, após o dramático relógio Benyamin Netanyahu e o estabelecimento da segurança israelense, receberam uma lista de quatro reféns que voltarão para casa hoje sem enviar pisos inteiros a montante, apesar do Hamas acusado de quebrar o contrato assinado. De fato, quatro soldados deixam Gaza, aqueles que iniciaram um alarme no movimento do Hamas em 7 de outubro. Enquanto as únicas duas mulheres civis são excluídas deste segundo grupo da primeira fase: Arbel Yehud e Shiri Bibas (mãe de dois filhos KFIR e Ariel).

Em vez disso, o plano que a organização terrorista realiza foi estipulado pela obrigação de libertar todas as mulheres ainda vivas e não políticas. A autoridade israelense disse em seu comunicado ao Canal 12 que Israel “não repete um erro em um acordo anterior de novembro de 2023” quando ele decidiu continuar lutando depois que o Hamas violou os termos do acordo sobre quem deveria divulgar o sétimo dia.

Como acordado ontem antes das quatro da tarde, o Hamas emitiu uma lista de quatro seqüestros realizados em Gaza por 476 dias em troca de dezenas de prisioneiros palestinos. O primeiro -ministro de Thani enviou os nomes ao diretor de Mossad David Barneo e ao escritório de Netanyahu anunciaram, enquanto a mídia foi indicada que eles não publicaram identidade antes que as famílias fossem informadas.

Na segunda -feira passada, Israel libertou 30 prisioneiros para cada um dos três civis liberados, Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbcher. Até o momento, 91 dos 251 reféns são sequestrados pelo Hamas 7 de outubro em Gaza, incluindo os corpos de pelo menos 34 mortes das IDF confirmadas. O Hamas também mantém dois civis israelenses que entraram na pista em 2014 e 2015, bem como o corpo de um soldado morto em 2014. No domingo, Gaza foi adquirido por outro soldado morto em 2014. Uma nova decisão.

Netanyahu disse que Israel não completaria sua retirada do setor leste do sul do Líbano no mandato de 60 dias estabelecido por um acordo sobre um cessar -fogo com o Hezbollah, que cai na segunda -feira. Na primeira confirmação do atraso do público, o primeiro -ministro afirmou que o “processo da IDF é condicional” porque o exército libanês “ainda não usou totalmente seus deveres, ou seja, a região leste, mas apenas no oeste. E enquanto o Hezbollah não se moveu completamente ao norte do rio Litani, a 30 quilômetros da fronteira com Israel, como escrito no compromisso de acabar com o incêndio. “O processo gradual de retiro continuará coordenação completa com os Estados Unidos”, disse Netanyahu.

Israel pede à UNRWA que deixe Jerusalém para 30/1



A Agência das Nações Unidas, que lida com a assistência de refugiados palestinos, “deve interromper suas operações em Jerusalém e evacuar todos os espaços em que a cidade” deve parar na cidade até 30 de janeiro. Isso foi escrito pelo embaixador israelense do secretário -geral da ONU, Antonio Guterres, em uma carta. 30 de janeiro A lei de que a UNRWA proíbe território israelense e tem contatos com as autoridades israelenses de 30 de janeiro.

