Espero entrar em uma nova conta de imposto de renda em Lok Sabha na próxima semana: Nirmala Sitharaman

O Ministro das Finanças da União, Nirmala Sitharaman, o governador do Banco da Reserva da Índia, Sanjay Malhotra e os diretores durante a 613ª reunião do Conselho Central de Administração (CBD) do RBI em Nova Déli em 8 de fevereiro , 2025.

O Ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, no sábado (8 de fevereiro de 2025) disse que é provável que ele entre na nova fatura de imposto de renda, que substituirá as seis décadas da lei de TI, no Lok Sabha na próxima semana.

Após a introdução na Câmara Alta, o projeto será enviado a um comitê parlamentar permanente para o escrutínio.

O Gabinete da União, presidido pelo primeiro -ministro Narendra Modi, aprovou o projeto de lei na sexta -feira (7 de fevereiro de 2025).

“Ontem, o gabinete limpou a nova proposta de imposto de renda, espero que seja introduzida no Lok Sabha na próxima semana. Publique que ele irá a um comitê ”, disse Sitharaman em conferência de mídia depois de abordar a reunião usual após o orçamento com o Conselho Central de Administração do Banco da Reserva da Índia (RBI).

O projeto irá ao gabinete novamente depois que o Comitê Parlamentar concede suas recomendações a esse respeito. Após a aprovação do gabinete, ele será introduzido novamente no Parlamento.

“Ainda tenho três estágios críticos a passar”, disse Sitharaman à consulta da nova lei de imposto de renda.

A Sra. Sitharaman anunciou pela primeira vez uma revisão exaustiva da lei de imposto de renda de 1961 no orçamento de julho de 2024.

O CBDT estabeleceu um comitê interno para supervisionar a revisão e tornar a lei concisa, clara e fácil de entender, o que reduzirá disputas, litígios e proporcionará maior certeza fiscal aos contribuintes.

Além disso, 22 subcomitês especializados foram estabelecidos para revisar os vários aspectos da lei de imposto de renda.

Para outra pergunta, o Ministro das Finanças disse que o anúncio orçamentário da última semana sobre a racionalização dos impostos alfandegários é um trabalho que está em andamento desde os últimos dois anos.

“Então, racionalizamos alguns até dois anos atrás. Também estabelecemos certas regras que dizem que a eterna não acontecerá em tarefas anti -derrubando, que tiveram um papel importante em dar algum tipo de proteção para suas próprias capacidades de fabricação da Índia “, disse ele.

A sra. Sitharaman também disse que a cada data de validade que está se aproximando, o governo o revisará minuciosamente e somente em casos excepcionais os deveres serão prolongados, mas na maioria das vezes eles devem concluir para que a proteção não se torne uma vida de proteção.

“Então, este é um processo contínuo. Queremos tornar a Índia muito mais amigável com os investidores, amigável com o comércio e, ao mesmo tempo, equilibrá -la com Aatmanibhar Bharat, onde precisamos ter produção, principalmente através da MPME. Forneceremos proteção tarifária conforme exigido pelo setor ”, disse o ministro das Finanças, que apresentou seu oitavo orçamento consecutivo em 1º de fevereiro.

Em seu discurso orçamentário, a Sra. Sitharaman anunciou a racionalização da estrutura das tarifas aduaneiras para bens industriais.

Como parte da revisão integral da estrutura das taxas aduaneiras anunciadas em julho de 2024, em 1º de fevereiro de 2025, propôs eliminar sete taxas.

Isso foi superior às sete taxas eliminadas no orçamento de 2023-24. Agora haverá apenas oito taxas restantes, incluindo a taxa ‘zero’.