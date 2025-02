Espionando e filmando uma mãe e filha menores, presas

5 -Year -old Girls permitiu que a polícia prenda 30 anos – que filmou ela e mãe No banheiro no aeroporto de Milão Linate.

A acusação contra ele é segurando material pornográfico feito usando menores.

Após a chegada de agentes da Polaria (Polícia de Fronteira Aérea), o homem tentou evitar agentes mostrando um telefone celular “limpo”, enquanto na mochila tinha um segundo telefone celular cheio de fotos roubadas em banheiros e vestiários.

Na pesquisa subsequente em sua casa, em Comoco, cerca de 5.000 conjuntos com o histórico e filmes infantis com seus próprios produtos com menores de banheiros e vestiários foram encontrados.

Segundo Polar, os agentes descobriram que o pai da garota alertou um homem que filmou sua esposa e filha mais nova do banheiro no banheiro feminino ao usar o banheiro. De fato, a garota notou o telefone entre dois banheiros e imediatamente relatou à mãe.

O homem relatado que ouviu a criança conversando com seus pais tentou sair, mas foi perseguido e bloqueado. Ele mostrou espontaneamente o conteúdo de seu telefone celular para mostrar que ele não gravou vídeos. Mas na mochila havia um segundo telefone, sem sim, dentro, que foi encontrado inúmeras filmagens de partes íntimas de mulheres e menores, escondidos não apenas em banheiros públicos, mas também nos camarins de instalações esportivas.

30 -Years – -, conectado pela Internet com várias chalés do ambiente pornográfico infantil, estava em casa, na província de Como, em três telefones, tablet e PC, mais de 5.000 arquivos pornográficos infantis e vários serviços auto -serviços -EBos -Vídeos feitos sempre espionando mulheres e crianças em banheiros e quadros de xadrez.

