Esposa agredida pelo marido porque não aceitou a repreensão de que sua casa havia se tornado um local aberto para BO

Bogor, Viva Mãe de dois filhos, NS (29), quase morreu depois de ser repetidamente atingida com um facão pelo próprio marido, SN (38). Ações sádicas de SN motivado porque a esposa repreendeu a casa alugada dos pais por ser usada como local aberto de BO.

Este incidente chocante e cruel ocorreu em Aldeia Cilebut, distrito de Sukaraja, Bogor Regency, West Java, quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. SN escapou antes de finalmente ser preso pela polícia.

“O autor do crime foi preso e nomeado suspeito e está detido na polícia de Bogor. Ele agora está sendo investigado”, disse ele. Chefe da Unidade de Investigação Criminal da Polícia de Bogor, AKP Teguh Kumara, na sexta-feira, 10 de janeiro de 2025.

 O local do incidente na casa de SN é na vila de Cilebut, distrito de Sukaraja, regência de Bogor. VIVA/Muhammad AR Foto: VIVA.co.id/Muhammad AR (Bogor)

Antes de ocorrer o abuso, disse Teguh, o marido e a mulher discutiram porque a esposa repreendeu o marido por usar a casa alugada dos pais de NS como local de prostituição. Em NS há muitas vezes mulheres e homens que passam a noite.

“O autor do crime não aceitou porque a vítima o repreendeu e brigou. A causa da briga foi porque a vítima repreendeu o marido para que deixasse de usar sua casa como ponto de trânsito para pessoas que ordenaram a abertura do BO por meio do aplicativo Michat. “, explicou ele.

Após discussão na tarde de quinta-feira, o agressor SN pegou um facão em sua cozinha. E ele imediatamente atingiu o corpo de sua esposa NS, que dormia na sala.

“Sim, eles imediatamente o cortaram com um facão no rosto e na nuca.“Eu admiti que estava chateado porque a esposa dele o repreendeu”, Teguh explicou.

Como resultado deste incidente, NS sofreu ferimentos graves na cabeça e nas mãos porque sacudiu o objeto pontiagudo. A vítima foi levada às pressas para o hospital e ainda não pode fornecer mais informações.

SN foi preso uma hora após o incidente, enquanto fugia para a cidade de Bogor. Em consequência da sua actuação, SN foi acusado, nos termos do artigo 44.º, n.º 2, da Lei da Violência Doméstica e do artigo 351.º, n.º 2, do Código Penal, com a ameaça de 10 anos de prisão.

