Esposa furiosa com o juiz que sentenciou a absolvição Ronald Tannur: Fui 2 vezes ao caixa eletrônico, muito triste, o saldo sempre IDR 0

Jacarta – A esposa de um dos juízes que absolveu Gregorius Ronald Tannur, Martha Panggabean, admitiu que estava zangada com o marido, Mangapul. Martha ficou furiosa porque o marido foi pego no caso de aceitação de suborno após a absolvição de Ronald Tannur.

Com Mangapul envolvido no caso, a renda financeira de sua família foi afetada.

Martha disse isso quando foi apresentada como testemunha pelo promotor público (JPU) perante o Tribunal de Corrupção de Jacarta, terça-feira, 7 de janeiro de 2025.

Segundo Martha, ela não recebe salário do marido desde dezembro de 2024. Na verdade, são três filhos que ainda estudam na universidade.

“Chega (de receber salário). Desde dezembro nunca recebi salário até agora”, disse Martha.

“Na verdade, tenho três alunos que são estudantes. Isso me deixa triste. E outro do setor privado também é o mais novo”, disse Martha.

 O julgamento de impeachment de três juízes inativos resultou na absolvição de Ronald Tannur

Além disso, disse que se dirigiu a um caixa automático (ATM) para levantar dinheiro. No entanto, ele ficou triste porque não havia dinheiro no cartão do caixa eletrônico que ele possuía.

“Duas vezes fui ao caixa eletrônico e o saldo dele estava zerado, o saldo dele estava zerado. “Estou muito triste, senhor”, disse Marta soluçando.

Embora estivesse com raiva, ele sentiu pena de Mangapul. Ela se perguntou por que seu marido poderia sofrer um destino como esse.

Agora, Marta admite que a cunhada a ajuda a suprir as necessidades diárias. Ele foi forçado a vender suas joias apenas para atender às suas necessidades diárias.

“Pedi ajuda para minha irmã, minha irmã também está lá. Minha cunhada também me ajudou”, disse.

Ela disse que também vendia joias para pagar a educação universitária de seus três filhos. “Mais tarde, quando tenho dinheiro, chama-se mãe, há pequenas jóias que temos que trocamos para sobreviver. Porque agora é para pagar a universidade dos filhos”, disse.

Anteriormente, o Ministério Público (JPU) acusou três juízes que absolveram Ronald Tannur (31) no caso do assassinato de sua namorada. Os três juízes foram acusados ​​de aceitar subornos, por isso queriam libertar Ronald Tannur do caso.

O procurador acusou os três juízes que emitiram a absolvição, Ronald Tannur, de receberem 4,6 mil milhões de euros em dinheiro.

O dinheiro recebido foi entregue na forma de rúpias e dólares de Singapura.

“Com base na determinação do vice-presidente do Tribunal Distrital de Classe Especial IA de Surabaya número 454/Pid.B/2024/PN Sby datada de 5 de março de 2024, a pessoa que recebeu o presente ou promessa, na forma de dinheiro no valor de Rp 1.000.000.000 (um bilhão de rúpias) e SGD 308.000 (trezentos e oito mil dólares de Cingapura)”, disse o Terça-feira, o promotor na sala do Tribunal de Corrupção do Tribunal Distrital Central de Jacarta. 24 de dezembro de 2024.

Os três juízes acusados ​​de aceitar subornos após a absolvição de Ronald Tannur são Erintuah Damanik, Heru Hanindyo e Mangapul.

O promotor explicou que cada pessoa recebeu o dinheiro para ter coragem de decidir que Ronald Tannur seria absolvido do caso do assassinato de sua namorada.

Erintuah Damanik recebeu S$ 48.000 em dinheiro da mãe de Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur e Lisa Rachmat como advogadas de Ronald Tannur. Mangapul recebeu então 36 mil dólares de Singapura em dinheiro.

Além disso, Heru Hanindyo conseguiu receber 30.000 dólares de Cingapura, que foram então mantidos por Erintuah Damanik.

“Dinheiro no valor de SGD 140.000 (cento e quarenta mil dólares de Singapura) de

Meirizka Widjaja Tannur e Lisa Rachmat”, disse o promotor.

Em seguida, Heru Hanindyo também recebeu dinheiro de Meirizka Widjaja Tannur e Lisa Rachmat no valor de IDR 1 bilhão e S$ 120.000.

O dinheiro dado aos três juízes, Ronald Tannur, foi recebido com conhecimento de causa. A razão foi que Erintuah Damanik Cs sabia que o dinheiro dado por Lisa Rachmat era para declarar Ronald Tannur inocente (vrijspraak).

O promotor avaliou que Erintuah Damanik cs violou o artigo 5º, parágrafo 2º, jo. Artigo 18 Lei nº 31 de 1999 e Artigo 12 B Jo. Artigo 18 da Lei Número 31 de 1999 relativa à Erradicação dos Crimes de Corrupção, conforme alterada pela Lei Número 20 de 2001 relativa às Alterações à Lei Número 31 de 1999 relativa à Erradicação dos Crimes de Corrupção.

O promotor também acusou os três juízes que proferiram a absolvição de Ronald Tannur de receberem gratificação.