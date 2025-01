Esquema de agrupamento de terras de Madambakam: o CMDA Draft planeja alterar o tamanho das parcelas, retornar 60% da terra aos proprietários

A Autoridade de Desenvolvimento Metropolitano de Chennai (CMDA), em seu projeto do esquema de desenvolvimento da área de agrupamento de terras de Madambakkam (LPADs), disse que as parcelas irregulares serão resolvidas e que os proprietários dos proprietários de terras em Madambakam, Agaramthen e Kovilhancheri serão Resolvido para as aldeias reconstituídas com uma trama reconstituída com um mínimo de 60% de sua terra original.

O esquema em Madambakkam abrange 242,81 hectares (600 acres) e cobre áreas nas aldeias de Madambakkam (Tambaram Corporation), Agaramthen e Kovillancheri sob a união do Mount Panchayat de San Tomás. O esquema foi aprovado pela Ordem do Governo nº 66 em 7 de março de 2024.

O objetivo do esquema de desenvolvimento da área de agrupamento de terras é combinar pequenas parcelas de terras adquiridas pelo governo ou pelas autoridades de planejamento autorizadas de vários proprietários e reorganizá -los em parcelas bem planejadas com infraestrutura e conforto aprimorados.

O rascunho do esquema mencionou que o CMDA reorganizará as tramas irregularmente, fornecerá acesso a serviços públicos como parques e playgrounds e redistribuirá a terra em um formato estruturado.

De acordo com o CMDA’s Publicar em x: “O rascunho do esquema e seus anexos estão disponíveis para inspeção pública no escritório da CMDA em Chennai. Objeções ou sugestões podem ocorrer dentro de 60 dias após a publicação. As ordens finais serão emitidas sujeitas ao resultado de casos judiciais pendentes. O esquema foi delineado com base nas tendências e no desenvolvimento do crescimento observado na região.