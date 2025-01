Esqui: Brignone triunfa no super-G, Itália é ótima em Cortina

Uma dobradinha mágica com Cortina tingida de azul e muita emoção com as Olimpíadas de 2026 em mente.

Federica Brignone





Depois do sucesso de Sofia Goggia no downhill, os italianos somam-se, com Federica Brignone também a vencer o super-G por uma vitória esmagadora em 1.21.64 na mesma pista Olimpia delle Tofane que irá atribuir as medalhas mais prestigiadas do ano. Atrás dela, numa corrida destemida e de ataque total com a superfície quase primaveril que ela adora (“Eu realmente fiz tudo o que me propus. Estou orgulhosa de mim mesma”), a mulher do Vale de Aosta saiu com uma boa vantagem , nada menos que a grande rival suíça Lara Gut-Behrami, segunda em 1.22.22, enquanto a compatriota suíça Corinne Suter terminou em terceiro em 1.22.72. Para Brignone, é a quarta vitória em uma grande temporada, quando ela se destacou há uma semana em St. Anton também na convenção. Um feito 30 em St. Anton Federica fez imediatamente o 31º lugar em Cortina, visto que esta é a sua vitória, a 31ª da sua carreira. Aos 34 anos, ela está cada vez mais sozinha como a jogadora italiana de maior sucesso de todos os tempos, à frente apenas de Alberto Tomba, de 50, e a única italiana na história a também ter uma grande Copa do Mundo a bordo. Que – quer queira quer não – ela agora é forçada a caçar novamente, embora compreensivelmente ela diga “ela não quer pensar na classificação, mas em cada raça individual”.

Federica Brignone





Com esta vitória, Brignone consolida a liderança na classificação geral com 639 pontos após o terceiro lugar no rali de sábado. O que significa mais de 100 pontos à frente da mais próxima atrás de você, a esquiadora suíça de slalom Camilla Rast. Para a Itália neste super-G houve também um excelente quarto lugar para Elena Curtoni em 1.22.75, perdendo por pouco o pódio, mais uma confirmação de que as meninas de azul são uma avalanche até agora. “Sinto que ainda não estou bem na corrida”, disse a esquiadora, que por isso planeia subir ao pódio num futuro próximo. Talvez no Campeonato Mundial em fevereiro, na Áustria. Porém, Sofia Goggia não foi perfeita e terminou em sétimo em 1.22.89: a olímpica abriu cedo na largada e chegou atrasada na primeira etapa. Então ele tentou se forçar a se recuperar. “Mas nunca encontrei o ritmo certo. Hoje houve mais neve de primavera, mais suave que no sábado. Mas foi um fim de semana excepcional.” Também bem posicionadas para a Itália estavam Laura Pirovano em 12º em 1.23.24 e Roberta Melesi em 14º em 1.23.36, enquanto Marta Bassino, do Piemonte, finalizou devido a um salto de gol, agora em plena crise.

Federica Brignone



Porém, a americana Lindsey Vonn caiu ilesa devido à inclinação excessiva. A próxima corrida será no Alto Adige com o slalom gigante na terça-feira no Plan de Corones. Será mais uma oportunidade para Brignone. Entre os homens, porém, houve um hat-trick norueguês no muito difícil slalom especial CDM em Wengen: Atle Mcgrath – 24 anos e o terceiro sucesso de sua carreira – venceu em 1.45,94 à frente de seus compatriotas Timon Haugan em 1.46 0,12 respectivamente. Henrik Kristoffersen em 1.46.23. A Itália – com o técnico Simon Del Die renunciando repentinamente nos últimos dias – viu outro nocaute, com o único italiano no ranking: Tobias Kastlunger em 27º e terceiro do último em 1.48.22. Agora – depois de muitos erros em cada corrida – é preciso dizer que tanto o slalom especial masculino quanto o feminino estão em alerta vermelho. O que é incrível considerando que a história do esqui italiano sempre foi marcada por grandes esquiadores de slalom. A Copa do Mundo Masculina segue agora para Kitzbühel, o templo do esqui com a lendária pista Streif, pela qual o italiano Dominik Paris se apaixonou, que aqui já conquistou diversas vezes. Ambas as provas já estão marcadas para terça e quarta-feira no que respeita à descida de sábado, que será precedida de um super-G na sexta-feira e seguida do habitual slalom especial no domingo.

Reprodução reservada © Copyright ANSA