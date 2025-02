Esquiador: Copa do Mundo, Brignone em cima de um gigante após o calor perfeito

Após o calor perfeito para atacar, o Blue Federica Brignone é firmemente comando após o primeiro calor do gigante mundial gigante slalom Saalbach.

Ao longo de 1.10.44, o vale do AOST tem uma grande vantagem sobre a Nova Zelândia Alice Robinson (1.11.11) e a americana Paula Moltzan (1.11.68). A Suíça Lara Gut-Behrami (1.11.84), cujo pai Pauli assistiu à corrida.

Para a Itália, eles acabaram ao ar livre devido aos erros de Sofia Goggia e Marta Bassino, então há apenas a Friian Lara Dalla Mea no ranking, que já tem um ouro paralelo de ouro na garganta, mas muito além (1,15,45).

Estamos competindo com o sol no “cristal de neve”, uma longa pista, não é particularmente difícil, mas cansativa, que continuaremos pressionando muitos inchaços para manter bem a linha e apenas uma parede final exigente. Tudo com uma base dura de neve da primavera, que sempre gosta muito.

O segundo aquecimento decisivo em 13,15 com um fundo, que gradualmente desistirá do sol e será mais compacto no início dos primeiros atletas.

109 atletas estão matriculados nesta corrida. Por último no começo, para a Índia, Sandyha Sandyha.

