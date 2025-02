Esquiador: Robinson à frente de uma irmã gigante, mas Brignone é o segundo

A Nova Zelândia Alice Robinson, prata fresca ao redor do mundo por trás do Blue Federica Brignone, está no comando em 1.06.04 após o primeiro calor do gigante slalom sestriere, a recuperação de um dos que não tocaram em Mont Tremblant. Mas imediatamente atrás, apesar de ser enfraquecido por uma tosse, que a bloqueou por vários dias até ontem, em 1,06.23 é Brignon e, portanto, com um atraso de apenas 19 centavos. Pela terceira vez para o americano Paul Moltzan, bronze mundial em Saalbach, em 1,06,87.

Em vez disso, a partir de um erro, a Suíça Lara Gut-Behrami, a principal rival Brignone na corrida do campeonato mundial.

Depois de deixar o mundo de Saalbach por medo após o final do acidente de novembro em Killington, a corrida participou da surpresa do campeão americano Mikaely Shiffrin, que caçou sua vitória n.100, mas fechou com um forte atraso em 1,08.93.

Para a Itália – em uma corrida de teste solar na pista, mas sem ataques, em 1,08.14 e no momento de 13/e após o primeiro teste de quarenta atletas no início.

Um pouco de volta ao Piedmonte Marta Bassino em 1,08,40. Então – com Elisa Platino sobre a performance – veneziana asja zener em 1.09.07, enquanto Bergamo Ilaria Ghisalberti em 1.10.05 e Friulian Lara della Mea em 1.10.60 terminou no tempo máximo no tempo máximo

