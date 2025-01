Essas celebridades perderam suas casas no incêndio de Los Angeles

Muitos celebridades perderam suas casas devido a vários incêndios em Los Angeles. Ele incêndio na paliçada, comer fogoe o Sunset Fire (também conhecido como Hollywood Hills Fire) forçou milhares de residentes em todo o condado de Los Angeles a evacuar. Muitas celebridades afetadas pelo incêndio em Los Angeles confirmaram em lágrimas que suas casas foram incendiadas. E com esses três incêndios florestais ainda com 0% de contenção, a partir de 9 de janeiro às 11h, horário do Pacífico, de acordo com fogo de calmuitas outras casas ainda correm o risco de serem perdidas.

Quais casas de celebridades pegaram fogo devido aos incêndios em Los Angeles?

As seguintes celebridades perderam suas casas devido aos numerosos incêndios em Los Angeles, conforme confirmado por suas contas oficiais nas redes sociais e por várias fontes, incluindo Variedade, Pessoas, Imprensa associadae muito mais. Dito isto, há muitos que não sabem se as suas casas ainda estão de pé.

Antonio Hopkins

O lendário ator Anthony Hopkins perdeu sua casa de US$ 6 milhões na área de Pacific Palisades, como mostram as fotos no correio diário. Ele se mudou para a casa em 2021, depois que sua casa anterior em Malibu ainda estava de pé após o incêndio em Woolsey em 2018.

Anna Faris

A atriz Anna Faris também perdeu sua casa em Pacific Palisades. Uma declaração de um representante disse: “Anna e sua família estão seguras e muito gratas”.

Adam Brody e Leighton Meester

Fotos dos incêndios em Los Angeles, de acordo com Pessoasconfirme que a casa do ator de “Nobody Wants This” Adam Brody e sua esposa Leighton Meester pegou fogo. O casal comprou a casa Pacific Palisades em 2019, segundo relatos Compêndio arquitetônico.

Billy Cristal

O ator Billy Crystal disse que sua casa em Pacific Palisades foi destruída nos incêndios, em comunicado divulgado pelo PA. Ele e sua esposa Janice moravam na casa desde 1979 e afirmaram: “Estamos com o coração partido, é claro, mas com o amor de nossos filhos e amigos vamos superar isso”.

Cameron Mathison

O ator do General Hospital, Cameron Mathison, compartilhou um vídeo devastador de sua casa pegando fogo em um post no Instagram. Embora ele e sua família estejam seguros, o clipe mostra que muito pouco de sua casa permanece de pé.

Denise Crosby

A atriz Denise Crosby, conhecida por interpretar Tasha Yar e a filha de Yar, Sela, em Star Trek: a próxima geraçãorevelado em X que a sua casa de campo espanhola se transformou em “cinzas” devido ao incêndio em Palisades.

Ontem de manhã tive uma linda cabana espanhola que me deu uma alegria infinita, onde conheci meu marido e criei meu filho, a única casa que já tive, com árvores frutíferas que plantei, com jardim de plantas nativas. Agora, cinzas. Estou com o coração partido? #palisadesfuego pic.twitter.com/LBYfZoTFgC -Denise Crosby (@TheDeniseCrosby) 8 de janeiro de 2025

John Goodman

Imagens da casa do ator de “Roseanne” John Goodman em Pacific Palisades, de acordo com correio diárioEles mostram que nada permanece de pé. A casa de 5.250 pés quadrados e US$ 4,6 milhões que ele comprou em 2008 foi reduzida a cinzas.

Mandy Moore

Em uma postagem no Instagram Em 9 de janeiro, a atriz Mandy Moore confirmou que grande parte de sua casa em Altadena pegou fogo. Embora parte da sua casa “ainda esteja de pé” e praticamente intacta, “não é habitável”. Mesmo assim, ele sente uma “estranha culpa de sobrevivente” porque tem familiares e amigos que perderam tudo.

Miles Teller e Keleigh Teller

Fotos do terreno onde ficava a casa de Miles Teller e sua esposa Keleigh Teller mostram que ele foi incendiado, segundo relatos Pmeupessoas. O ator de Top Gun: Maverick comprou a casa em 2023.

James Woods

O ator James Woods explicou em um segmento choroso na CNN que sua casa em Pacific Palisades foi envolvida pelas chamas depois que ele se mudou para lá há vários meses. Durante a evacuação, ele conseguiu resgatar um vizinho idoso.

Paris Hilton

Enquanto assistia a um segmento na ABC News, Paris Hilton descobriu que sua casa em Malibu havia pegado fogo. em um postagem no instagramEle disse que “a perda é avassaladora”, mas “se agarra à gratidão porque minha família e meus animais de estimação estão seguros”. HIlton diz que a divisão de caridade de sua empresa, 11:11 Media, entrará em contato com organizações sem fins lucrativos para fornecer ajuda às comunidades afetadas pelo incêndio.

Lago Ricky

Apresentador de televisão Ricki Lake confirmado em sua conta do Instagram que perdeu a “casa dos seus sonhos” e chamou a perda de “imensurável”. Felizmente, seu marido Ross e sua cadela Dolly escaparam e estão seguros com ela.