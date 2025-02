Essencial para induzir mais mulheres nas principais missões da paz da ONU, diz o presidente Murmu

É essencial induzir mais mulheres nas missões do rei 2025).

Indo a um grupo de mulheres mantendo em paz que pediram ao presidente em Rashtrapati Bhavan, ele disse que a presença de mulheres em uma missão de manutenção de paz o tornava mais diversificado e inclusivo.

“Mulheres, as forças de paz geralmente têm maior acesso às comunidades locais e podem servir como modelos a seguir para mulheres e crianças. Eles estão melhor equipados para lidar com a violência de gênero, gerar confiança e promover o diálogo”, disse Murmu.

O presidente disse que as missões de manutenção da paz com uma porcentagem maior do pessoal das mulheres foram mais eficazes na redução da violência e na obtenção de acordos de paz duradouros.

“Portanto, é essencial que indutamos mais mulheres nas missões de manutenção da paz da ONU”, disse ele.

O presidente lembrou o orgulhoso histórico de contribuição da Índia à manutenção da paz da ONU, com mais de 2,90 Lakh de manutenção de Paz que havia servido em mais de 50 missões.

“Hoje, existem mais de 5.000 forças de paz indianas em nove missões ativas, implantadas em condições muitas vezes hostis, para a causa da paz e segurança internacionais”, disse Murmu.

Ela expressou sua felicidade, observando que a manutenção das mulheres da paz das mulheres indianas estava na vanguarda do Call of Duty.

“Hoje, existem mais de 154 mulheres para manter a paz das Índias destacadas em seis missões da ONU. Exibir as mais altas tradições de profissionalismo e comportamento”, disse Murmu.

As forças das mulheres estão na capital nacional para participar de uma conferência sobre o assunto “Mulheres na manutenção da paz: uma perspectiva do sul global”, organizada pelo Ministério das Assuntos Externos, em associação com o Ministério da Defesa e a ONU Centro de Manutenção da Paz, Nova Délhi. , de acordo com um comunicado divulgado pelo Gabinete do Presidente.

A conferência visa reunir funcionários do Sul Global para discutir questões de relevância contemporânea para a manutenção da paz e os vários desafios enfrentados pelas missões de manutenção da paz.