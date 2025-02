Esses três jogadores naturalizados são oficialmente cidadãos indonésios

VIVA – Prevê -se que um total de 6 novos jogadores naturalizados apareçam na seleção nacional da Indonésia x Austrália no grampo da Copa do Mundo da zona asiática 2026. Foi chamado de nova porque na reunião da seleção nacional da Indonésia vs Austrália antes, os seis jogadores que serão mencionados neste artigo na época ainda não eram o estado dos cidadãos indonésios (WNI).

Agora, 3 se tornaram cidadãos e até estreou na seleção da Indonésia. Enquanto alguns ainda estão em processo naturalizado. O observador de futebol, Asghar Saleh, avaliou que esta etapa é importante para melhorar a qualidade da equipe na competição internacional. Ole Romei tem sido uma prioridade da era do treinador Shin Tae-Yong e foi mantida por Patrick Olsen. Asghar avaliou que a equipe nacional precisava de um atacante puro para enfrentar a terceira rodada da classificação da Copa do Mundo.

Geypens e Dion Markx se juntaram a Garuda Mute em um torneio na Europa. No entanto, ambos não foram registrados na equipe da Copa da Ásia Sub-20 na China. Asghar questionou essa decisão porque a equipe nacional precisava de defensores de qualidade, como Geypens e Dion Markx.