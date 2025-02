Esta é a palavra que se abre sobre o governador viral de Aceh

Yakarta, vivo – O governador de Aceh, Muzakir Manaf, anteriormente viral por sua declaração eliminaria a compra de biossolares e meader subsidiados usando o código de barras (código QR). A área de Pt North Sumatra (Sumbagut) Pets imediatamente deu uma resposta.

Muzakir MANAF, também conhecido como Mualem, discutiu anteriormente a eliminação do sistema de enchimento de combustível subsidiado do código QR em todas as estações de serviço em Aceh. “A tarefa de hoje é que todas as estações de serviço em Aceh não têm mais um código de barras (ao preencher combustível)”, disse Mualem, recentemente.

A declaração foi feita por Mualem em seu primeiro discurso depois de ser nomeado governador de Aceh pelo Ministro dos Assuntos Internos (Ministro dos Assuntos Interior) Tito Karnavian na sessão plenária especial do ACEH DPR, em Aceh Band.

 O governador de Aceh, Muzakir Manaf, quando é nomeado pelo ministro do Interior. Foto: Viva.co.id/dani Randi (Banda Aceh)

Muzakir Manaf enfatizou que, de acordo com o juramento da leitura do escritório, eles queriam prosperar e agradar o povo de Aceh. Portanto, a política inicial a ser realizada é eliminar o sistema de preenchimento do BBM.

Segundo ele, encher o BBM com o sistema de código de barras não tem benefícios. Portanto, ele tirou conclusões para eliminar imediatamente os regulamentos de código de barras nas estações de serviço da ACEH.

“Por favor, enfatizou tudo, qualquer pessoa que contém petróleo continua, porque não importa para a comunidade (sem precisar ter um código de barras)”, disse ele.

Resposta calorosa

Pt Northern Area Pt Sumatra (Sumbagut) através do Comm, Rail, CSR PT Patra Niaga Sumbagut Regional, Susanto August Satria Suster, disse que seu partido respeita seu partido respeita a declaração do governador de Aceh.

“O principal objetivo deste programa é que o combustível subsidiado está correto de acordo com as disposições das regras e cotas estabelecidas, impedindo e minimize o uso indevido de combustível subsidiado”, disse Susanto August Satria, citado em Antara, na segunda -feira 16 de fevereiro 2025 ..

 Complete os subsídios de Pertalite Use o código QR

Segundo ele, a compra de combustível subsidiado através do código de barras no programa de subsídio correto é um programa que é executado nacionalmente na Indonésia. E esse é um mecanismo de registro eletrônico para informar o governo que subsidia os usuários de combustível.

Susanto acrescentou, até o momento em Aceh, o número de veículos que foram registrados no programa subsidiado com o objetivo do BBM biossolar representou 71.775 veículos, enquanto para a BBM pertence a 150.413 veículos.

Segundo ele, até agora a implementação deste programa na província de Aceh funciona sem problemas e não há obstáculos. “Até a província de Aceh é uma das províncias que primeiro executa o programa de subsídio da BBM do correto do BBM correto”, disse Susanto.