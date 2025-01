Esta é a primeira atividade de Raline Shah após sua nomeação como Equipe Especial da Komdigi

Jacarta – O Ministro das Comunicações e Digital (Komdigi), Meutya Hafid, inaugurou vários funcionários do Ministério das Comunicações e Tecnologia na segunda-feira, 13 de janeiro de 2025. Vários nomes conhecidos também estiveram em destaque na abertura, um deles foi Raline Cha. A atriz foi nomeada por Meutya como Equipe Especial (Stafsus) do Ministro de Parcerias Globais e Educação Digital.

Após sua posse hoje, segunda-feira de manhã, a mulher que estrelou o filme 5 cm também compartilhou seu primeiro upload como oficial do Komdigi. Num upload na sua conta pessoal do Instagram, Raline Shah foi vista participando na inauguração da Agência Central de Relações Públicas para o período 2024-2027. Ele também foi nomeado para o Conselho de Especialistas em Relações Públicas da Indonésia. Role mais, ok?

“A primeira agenda para 2025 foi inaugurada como parte do @perhumas_indonesia como Conselho de Especialistas e em nome de @kemkomdigi discursando para a posse do Conselho de Administração Central da Perhumas para o período de trabalho 2024-2027. Obrigado Sr. Presidente @boykelanas pela sua confiança e orientação.“Raline Shah escreveu em sua conta do Instagram.

No cargo, Raline Shah também espera que, ao ser nomeada para o Conselho de Peritos, possa apoiar a reputação global da Indonésia a um nível mais elevado.

“Esperemos que possa apoiar a reputação global da Indonésia a um nível mais elevado.”escreveu Raline Shah.

De repente, o primeiro cargo de Raline Shah após ser nomeada Equipe Especial do Ministro de Parcerias Globais e Educação Digital foi imediatamente inundado de parabéns e palavras de incentivo para que ela desempenhasse suas funções como Komdigi.

“Bom trabalho”, comentaram internautas.

“Orgulhoso… permaneça humilde e confiante”, comentou outro.

“Bom trabalho, irmã @ralineshah, orgulhosa de você“, disse outro.

Anteriormente perante o Ministro da Comunicação e Digital (Komdigi), Meutya Hafid apelou ao fortalecimento das parcerias globais e à implementação da educação digital.

“Recebo muitas mensagens de pais sobre as suas preocupações relativamente à utilização da Internet pelos seus filhos. “Então, por favor, ajude este ministério com educação em massa para a comunidade”, disse ele.

Além disso, no seu discurso, Meutya Hafid sublinhou também que a tomada de posse de hoje é o ponto de partida das responsabilidades que serão desempenhadas por aqueles que hoje tomam posse.

“Mais do que uma cerimónia, este é o primeiro passo para a grande responsabilidade que todos vocês, irmãos e irmãs, irão cumprir. “Esta inauguração é um momento importante no forte esforço do Ministério das Comunicações e Digital para actuar como um motor da transformação digital do país”, afirmou.