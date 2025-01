Esta é uma comissão de mais de 60 por cento do Governo, acusa HDK

O líder de Janata Dal (S) e ministro sindical das indústrias siderúrgicas e pesadas, HD Kumaraswamy, alegou no domingo que o pagamento de comissões pela liberação de fundos para contratos governamentais ultrapassou 60 por cento no atual regime do Congresso.

Falando aos repórteres aqui, o Sr. Kumaraswamy referiu-se a uma declaração feita por um empreiteiro do Congresso em Tumakuru para apoiar a sua alegação.

“Um empreiteiro, que é funcionário do Congresso e representa uma associação em Tumakuru, afirmou que a comissão tinha ultrapassado os 60 por cento e afirmou que a situação era melhor no regime anterior”, disse Kumaraswamy.

O líder da JD(S) alegou que o pagamento de subornos não se restringia apenas à libertação de fundos para contratos nas direcções de Obras Públicas e Irrigação. Agora, mesmo os beneficiários de regimes de habitação teriam de pagar subornos, disse ele.

Além disso, o Sr. Kumaraswamy alegou que o suborno, que tinha sido anteriormente cobrado pelo responsável de desenvolvimento do panchayat local, teria agora de ser pago ao Ministro em Vidhana Soudha antes de a casa ser entregue ao beneficiário.

“Em muitos outros departamentos, a percentagem devida ao ministro deve ser paga antes da libertação dos fundos”, acusou.

“Antes víamos agricultores cometerem suicídio. “Agora estamos vendo funcionários do governo e empreiteiros acabarem com suas vidas”, disse ele.

Kumaraswamy alegou que o Congresso, que garantiu os votos do povo ao acusar o governo anterior do BJP de cobrar comissões para liquidar taxas dos empreiteiros, também estava a praticar a mesma prática.

Ele disse ainda que o governo do Congresso não conseguiu provar as acusações de comissão que levantou contra o governo do BJP.

Aumento da tarifa de ônibus

Kumaraswamy alegou que o governo do Congresso no estado estava tentando encontrar razões para acabar com os esquemas de garantia e disse que o recente aumento nas tarifas de ônibus fazia parte da “conspiração”.

Salientando que os passageiros do autocarro não eram pessoas ricas, mas sim assalariados diários, agricultores e trabalhadores que lutavam para sobreviver, o Sr. Kumaraswamy disse que o aumento nas tarifas de autocarro iria colocar um pesado fardo nas despesas mensais de viagem dos pobres. .

Ele se perguntou qual seria o propósito de doar 2.000 rupias no âmbito do esquema Gruhalakshmi e ao mesmo tempo obter a mesma quantia aumentando as tarifas de ônibus.

O líder do JD(S) disse que não se opunha aos esquemas de garantia e alegou que o governo do Congresso estava a recolher cinco a seis vezes mais dinheiro do povo sob o pretexto de financiar os esquemas de garantia.

Mencionou o aumento do imposto de selo e o aumento do imposto sobre o petróleo, além de reportar planos para aumentar o preço do leite e as taxas da água, e disse que o aumento das taxas afectaria as pessoas comuns.

Quando perguntaram a Kumaraswamy se o BJP, que estava atormentado por diferenças dentro do partido, estava efetivamente desempenhando o papel de oposição, Kumaraswamy disse que cabia ao povo responder à pergunta.