Esta é uma lista de aeronaves da Marinha que atuará em treinamento com Komodo Mnek 2025 em Bali

Surabaya, vivo – Comandante do Centro de Aviação da Marinha (Danpuspenerbal), Laksda Tni Sisyani Jaffar lançou oficialmente o jogo de participantes e a equipe da Força -Tarefa Aérea (Subsatgasud) Multilateral Naval Exercício Komodo (Mnek) em 2025 no abron da base da base da base de Juanda Marinha, quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025.

No treinamento com o MNEK 2025, que ocorrerá de 15 a 22 de fevereiro de 2025 em Bali desta vez, Puspenerbal implantou uma série de elementos aéreos que aparecerão na demonstração e no passe de vôo no céu de Denpasar, Bali.

Quanto à aeronave da Marinha que será implantada no evento internacional, o exercício naval multilateral de Komodo (MNEK), uma unidade Hell Bell 412 EP, duas unidades Heli AS565 MBE Panther, cinco unidades de aeronave de bonanza G-36, um peito Baron Unidade G -58, uma unidade de aeronave MPA CN235-220, um avião Aviocar Casa NC 212-200 e um avião aéreo KA-350i King.

O comandante de Puspenerbal, Laksda Tni Sisyani Jaffar, disse que o poder do plano de puspenerbal alcançou uma série de conquistas e teve sucesso na demonstração aérea no Show Internacional de Aéreo Bali, o prêmio de Samkaryanuggraha, Breve Honor Shark Kencana e o 79º ano de TNL 2024 .

“Hoje, todos nós que estávamos presentes aqui fomos escolhidos para obter a honra de participar do sucesso do evento internacional comemorados em 2025.

Danpuspenerbal enfatizou que a alocação de companhias aéreas da Aviação da Força Aérea no evento de treinamento conjunto Mnek 2025, não era apenas um símbolo de respeito e apreciação pela dedicação e dedicação extraordinária para Puspenerbal, mas também se tornou em um evento para mostrar o orgulho do Unidade de aviação marinha como uma grande força nacional.

Para levar em consideração, na série de atividades de treinamento de Komodo ou Mnek em 2025, vários elementos de Pesud realizarão missões de demonstração e passe de vôo em comemoração do 5º MNek 2025 em Bali, que é um momento especial porque centenas de centenas de centenas de centenas de Delegados da Marinha dos participantes do estado do amigo Mnek 2025.

Para a tripulação que cumprirá a missão da manifestação e as moscas passam, e Puspenerbal expressou o maior orgulho e respeito, porque esse subsatgasud é uma representação de coragem, honra e profissionalismo que caracteriza o vôo da Marinha.

“Através da ação no ar, não apenas mostra habilidades e habilidades extraordinárias, mas também iluminam o espírito de luta e amor da pátria no coração de todas as testemunhas”, disse ele.

A presença do elemento de vôo aéreo da Marinha no céu do arquipélago continuou, será um símbolo do bom nome e honra da Marinha que sempre permanece e mantém.

“Acho que, com alto entusiasmo e dedicação, você pode dar o melhor desempenho que será lembrado por todos”, disse Danpuspenerbal diante de seus soldados.

Vários funcionários principais do Puspenerbal também estavam presentes na cerimônia de lançamento do Mnek 2025 Subsatgas. Pesud, comandante do esquadrão do esquadrão Pesud em Mernek de Mernek.