Está listando mais de 130 empregos que não são elegíveis para o plano de compra de Trump

A maioria dos enfermeiros, médicos e outros funcionários que prestam atenção aos veteranos militares através do Departamento de Assuntos dos Veteranos não se qualificam para a oferta diferida de demissão do governo Trump, de acordo com um email da liderança dos assuntos veteranos (VA) enviados na sexta -feira .

Os enfermeiros faziam parte do grupo que inicialmente recebeu a oferta, mas seus sindicatos aconselharam não a aceitá -la. Eles foram avisados ​​de que um jogo massivo afetaria significativamente a atenção prestada aos 9,1 milhões de veteranos registrados.

A Associated Press informou que ele revisou o email, que continha uma carta do Departamento de Recursos Humanos da VA, juntamente com uma planilha que listou mais de 130 títulos de trabalho identificados como “solicitações de isenção de VA”.

“Parece que eles são quase todos”, disse Mary-Jean Burke, fisioterapeuta e líder da Federação Americana de Funcionários do Governo. “Estamos trabalhando para determinar quem se qualifica”.

As ocupações que o VA considerou inelegível para a oferta inclui trabalhadores de lavanderia, chefs, enfermeiros, farmacêuticos e até médicos.

Funcionários completos de teste de tempo e possivelmente alguns funcionários que se aposentam em 2025 são considerados elegíveis, de acordo com a carta.

Na quinta -feira, um juiz federal estendeu o prazo para os trabalhadores federais aceitarem a ampla oferta de compra do governo Trump.

Anteriormente, o governo havia estabelecido um prazo para a quinta -feira para os trabalhadores federais determinarem se eles queriam participar do acordo. Eles poderiam fazê -lo simplesmente respondendo “renúncia”.

Mas agora eles têm até segunda -feira para aceitar o contrato, pois o tribunal considerará a oferta para bloquear a oferta em uma audiência na segunda -feira.

“As regras estão mudando dia a dia”, disse Irma Westmoreland, chefe da Unidade de Assuntos dos Veteranos da National Enfermes United.

Ela declarou que ele já está enfrentando uma séria escassez de enfermeiras, acrescentando: “Nunca abandonaríamos nossos veteranos”.

A Associated Press contribuiu para este relatório.

