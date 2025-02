Esta sede de Shivamogga está dando a Paan uma mudança de imagem premium

Quando Sushma Sanjay, fundador da Talisva Winery, com sede em Shivamogga, começou a fazer vinhos como hobby em 2005, ele se inclinou para os produtos disponíveis na região amaldiçoada em Karnataka. No entanto, apenas seus amigos e familiares tiveram a sorte de experimentar seus vinhos. Pouco a pouco, Sushma viu o potencial de desenvolver seu hobby em um negócio com a ajuda de seu filho Akarsh Sanjay, atualmente com sede em São Francisco. Em uma década e meia, o hobby de Sushma se tornou um negócio familiar, vendendo variedades de vinhos premium, como uvas, abacaxi, laranja, mel e até jamun.

No entanto, eles ainda não haviam lançado um vinho que usa os produtos mais amplamente cultivados de Shivamogga: Areca Nuts. Em novembro de 2024, após anos de pesquisa, prova e erro, a Talisva lançou um vinho de sobremesa com folhas de betel e porcas de areca. “Meus pais vivem em uma fazenda há muitos anos. Sendo os agricultores de Nut of Areca, queríamos que nosso cultivo cultivado na fazenda fosse selecionado em vinhos ”, diz Akarsh, que também é CEO da Talisva.

Árvores de nozes Areca na fazenda Sushma | Crédito da foto: acordo especial

“Começamos apenas com as folhas de betel e lentamente infundiu as sementes de Areca. Temos um processo secreto para infundir as sementes ”, diz Sushma.

Vinhos da vinícola Talisva | Crédito da foto: acordo especial

Para o vinho, uma base preparada com folhas de mel e betel de origem local é fermentada com fermento por um mês. As etapas a seguir incluem filtrar esta cerveja várias vezes, acumulá -la (mover de um recipiente para outro), infundir a porca Areca nesta mistura e envelhecer em um tanque de aço inoxidável por cerca de quatro meses. O álcool não é adicionado para acelerar o processo ou fortalecer o vinho, e o adoçante é feito completamente com mel, dizem os proprietários.

Betel Leaf Wine de Talisva Wary | Crédito da foto: acordo especial

“Todo esse processo foi de cerca de cinco meses. A noz de Betel também é sazonal. Você obtém o desempenho apenas de novembro a fevereiro ”, diz Sushma.

O vinho tem um teor de álcool de nove por cento e atualmente é vendido em quase 150 pontos de venda em Karnataka para ₹ 950 para uma garrafa de 375 ml, diz Akarsh.

Os proprietários querem expandir seus negócios além de Karnataka, considerando PaanO apelo pan-Índia. Eles também estão investigando outros países asiáticos, como a Indonésia.

“Na Índia, muitas pessoas mastigam Paan – com ou sem tabaco. Muitos também o têm como digestivo após uma refeição. Nosso objetivo é apresentar Paan Como sobremesa da qual você pode tomar um gole ”, dizem os proprietários.

Os proprietários estão atualmente investigando as perspectivas de patentear o vinho, alegando ser o primeiro do país a fazê -lo. “Estamos olhando para o lado legal das coisas. A patente de um processo de fabricação de vinhos é muito desafiadora, pois é semelhante a como qualquer outro vinho é feito “, diz Akarsh.

Atualmente, a vinícola Talisva tem uma capacidade total de produção de cerca de 55.000 litros por ano, mas produz apenas cerca de 20.000 litros. “Vendemos um total de mais de 600 garrafas do vinho de folhas de betel desde o seu lançamento no ano passado”, diz CEO.

Os proprietários têm planos além do comércio de vinhos. “Nosso principal objetivo é converter nossa fazenda de 25 acres em um local de agroturismo. Queremos que as pessoas venham aqui, desfrutem de vinhos curados, tente vinhos em andamento em nossos laboratórios, saibam mais sobre processos etc. ”Eles dizem.