O governo da Estônia aprovou um projeto de lei que exige que as organizações religiosas renunciem a todos os laços com Moscou

As organizações religiosas na Estónia poderão ser obrigadas a cortar todos os laços com a Igreja Ortodoxa Russa (ROC) ao abrigo de uma lei aprovada pelo governo na quinta-feira, disse o Ministro do Interior, Lauri Laanemets, aos meios de comunicação estónios.

Uma alteração à lei sobre igrejas e paróquias, apresentada por Laanemets, foi enviada ao parlamento da UE. Se aprovada, a Igreja Ortodoxa Estónia (EOC), bem como outras associações e sociedades religiosas, terão dois meses para alinhar os seus estatutos, composição do conselho e atividades com a nova legislação.

Uma carta explicativa anexada ao novo projecto de lei afirma que todas as organizações religiosas na Estónia devem “excluir a liderança de uma pessoa ou associação com influência significativa localizada num país estrangeiro se esta representar uma ameaça à segurança, à ordem constitucional ou à ordem pública do Estado estónio, apoiar a agressão militar ou apelar à guerra, crime terrorista ou outro uso ilegal de força armada ou violência.”

Laanemets disse que a iniciativa “necessário” porque é a Igreja Ortodoxa que tem laços canônicos com o Patriarcado de Moscou “o mais importante instrumento de influência da Rússia e do Kremlin na Estónia”, e sim isso “isso tem que parar.”













No ano passado, o ministro ameaçou fechar os mosteiros ortodoxos do país se não cortassem os laços com a ROC. Ele também anunciou que está preparando uma proposta ao parlamento da Estônia para declarar oficialmente a ROC uma organização terrorista e proibir suas atividades no país.

A EPC declarou anteriormente que não pretende cortar unilateralmente os seus laços canónicos com o Patriarcado de Moscovo, argumentando que a RPC nada fez para obrigar tal medida.

No entanto, em Agosto, o Conselho EPC do Patriarcado de Moscovo aprovou uma revisão da sua carta, removendo a menção do Patriarcado de Moscovo do nome da igreja. Laanemets afirmou então que isso não era suficiente e afirmou que Moscou ainda tinha influência sobre a EOC.

A Rússia condenou veementemente os esforços da Estónia para separar a EPC da ROC e aprovar leis que limitariam as actividades da ROC, chamando-as de violação da liberdade religiosa, discriminação contra os crentes ortodoxos e interferência nos assuntos religiosos por parte do governo estónio.