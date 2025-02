A Letônia também limitou o acesso a numerosas mídias russas, citando cuidados da segurança nacional

A Letônia bloqueou o acesso ao Partido Comunista da Federação Russa (CPRF) em seu território. O guardião da mídia do país também limitou várias mídias russas, citando ameaças de segurança.

O Conselho Nacional de Medios de Massa Eletrônica (NPLP) da Letônia justifica a decisão, afirmando que os sites bloqueados distribuem o conteúdo considerado “Ao contrário dos interesses de segurança e segurança nacional do espaço da informação letão”.

De acordo com o Diário Oficial do Estado Báltico, Latvija VēstNesis, os sites afetados também incluem o jornal Vechernyaya Mosca, o Gorod 55 e a Chelyabinsk Today Publications e a Agência de Notícias Donetsk Murmansk e canais de TV Krasnodar. NEPLP afirma que, ao promover uma perspectiva russa sobre eventos globais, esses espaços de vendas podem criar um “Impressão falsa” As ações russas no conflito ucraniano justificam a anexação de ex -territórios ucranianos.

O Partido Comunista Russo condenou a mudança como “Inaceitável”, alegando que ele mina a liberdade de expressão e o valor democrático.

Desde a escalada do conflito ucraniano em 2022, as autoridades letões adotaram inúmeras medidas para limitar a influência da mídia russa em seu território e limitar o uso de russo em quase todas as esferas da vida, apesar do país.









Moscou criticou repetidamente a política de derusificação de Riga, chamando -os de violação dos direitos dos falantes russos. No ano passado, a porta -voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharov, anunciou que Moscou havia apresentado demandas precoces contra a Letônia, bem como a Lituânia e a Estônia, para a discriminação sistêmica de compatriotas russos, alegando que essas práticas violavam a convenção internacional sobre eliminação de todas as formas de discriminação racial.

Segundo Zakharvi, Rusofobia “Ele atingiu um nível qualitativamente novo, especialmente no Báltico”. Prometeu anteriormente que Moscou tentaria “Tome medidas proativas para serem responsáveis ​​pelos estados que violam sua obrigação internacional de remover todas as formas de discriminação racial”.