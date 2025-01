Estado de Washington testa nova maneira de prescrever pílulas abortivas

assistência médica

assistência médica

História completa

Kroger concorda em pagar US$ 110 milhões ao Kentucky em acordo de opiáceos A Kroger Co. concordou em pagar ao Kentucky US$ 110 milhões para resolver uma ação judicial movida no ano passado, alegando que injetou milhões de doses de opioides no estado ao longo de mais de uma década. História completa

Mais de 15.000 médicos instam o Senado a rejeitar RFK Jr. como Secretário de Saúde Mais de 15.000 médicos em todo o país assinaram uma carta aberta instando os senadores a votarem contra o indicado do presidente eleito Trump para secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS): Robert F. Kennedy Jr. “consternado” com a nomeação “imprudente” de Kennedy por Trump, argumentando que seria “perigoso” se ele fosse confirmado para o principal cargo de saúde pública. “Esta nomeação é uma afronta… História completa

Em outras notícias Expanda com uma leitura diferente: A lista de EMILY endossa corrida para a Suprema Corte de Wisconsin A EMILY’s List, um importante grupo político que busca eleger mulheres democratas que apoiam o direito ao aborto, anunciou na quinta-feira que apoiará a juíza do condado de Dane, Susan Crawford, na corrida para a Suprema Corte de Wisconsin. “A Lista da EMILY tem orgulho de apoiar a juíza Susan Crawford para a Suprema Corte do Estado de Wisconsin”, disse a presidente da Lista da EMILY, Jessica Mackler, em um comunicado compartilhado pela primeira vez com The Hill. “O juiz Crawford tem… História completa

ao redor da nação Manchetes locais e estaduais de saúde: Flórida o sistema estadual de saúde quer 6,7 milhões de dólares aumentar os salários dos funcionários, melhorar os serviços (Orlando Sentinela)

o sistema estadual de saúde quer aumentar os salários dos funcionários, melhorar os serviços (Orlando Sentinela) Indiana Senador estadual decide eliminar hospital lei de monopólio ele ajudou a criar (Notícias de saúde da KFF)

Senador estadual decide eliminar hospital ele ajudou a criar (Notícias de saúde da KFF) ‘Lacuna’ da Medi-Cal prejudica dezenas de milhares de pessoas idosos de baixa renda. Força de vontade Califórnia finalmente consertar isso? (Cal é importante) O que estamos lendo Notícias de saúde que notamos em outras mídias: Administração Biden permite maiores incentivos para as pessoas que reduzir o uso de metanfetaminas (estatísticas)

permite maiores incentivos para as pessoas que (estatísticas) Fluoreto A análise desencadeia um novo debate sobre quais níveis são seguro para crianças (NPR)

A análise desencadeia um novo debate sobre quais níveis são (NPR) RFK Jr. é ver até onde vai nome Kennedy vai pegar (político) O que os outros estão lendo As histórias mais lidas no The Hill no momento: Bush dá um tapa na barriga de Obama no funeral de Carter O ex-presidente Bush deu um tapa na barriga do ex-presidente Obama no funeral do falecido presidente Carter na quinta-feira, um momento capturado pela câmera e… Leia mais Legislador da Groenlândia diz que visita de Trump Jr. ‘foi tudo uma armação’ Um membro do parlamento da Groenlândia disse que a visita de Donald Trump Jr. à ilha esta semana foi “toda preparada” para fazer parecer… Leia mais Vocês estão todos presos. Vejo você amanhã! Verifique a página The Hill’s Health Care para obter a cobertura mais recente. Você gosta deste boletim informativo? Reserve um momento para conferir nossos outros produtos tópicos aqui 📩