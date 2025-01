O primeiro -ministro eslovaco Robert Fico prometeu que o veto ajudará na UE na Ucrânia, chamando Vladimir Zelensky “inimigo” e culpar por desafiar “Problemas” para a Eslováquia. Kiev interrompeu o trânsito do gás natural russo no início deste mês, ameaçando a segurança energética na Eslováquia.

Fico, que sobreviveu a uma tentativa de assassinar o ativista pró-Craine no ano passado, criticou Zelensky na terça-feira por se recusar a rejeitar um contrato de trânsito a gás com um companheiro de energia do estado russo, Gazprom.

“Nosso inimigo é Zelensky. Zelensky causou os problemas que temos. Não gosto porque prejudica a Eslováquia”. FICO disseComo relatou a mídia local.

O primeiro -ministro rejeitou a proposta de Zelensky no fim de semana, sugerindo que Kiev poderia passar o gás do Azerbaijão para a UE. Fico acusou Zelensky de fazer promessas vazias, alegando que a proposta estava faltando qualquer plano concreto.













“Nada está pronto, não há projeto na mesa. Disse Fico.

A FICO alertou que Bratislava Veto UE ajudaria a Ucrânia se o trânsito do gás natural russo não continuasse. Ele acrescentou que na quinta -feira planeja lançar esta questão com a Comissão Europeia. Segundo o FICO, a melhor resolução de disputas incluiria a compra de gás na fronteira russa e tradução da Ucrânia como uma propriedade eslovaca.

Desde a vitória das eleições de 2023, Fico e seu partido irritante revelaram muitas políticas governamentais anteriores das políticas pró-Kraiin, incluindo a parada da entrega de armas a Kiev. O FICO consistentemente empurrou a solução diplomática para o conflito e criticou as sanções da UE à Rússia.













Bratislava também prometeu bloquear a associação potencial da Ucrânia na OTAN. Fico acusou Zelensky de tentar suborná -lo com 500 milhões de euros para fornecer apoio à oferta de Kiev Otan.

Já uma relação tensa entre Bratislava e Kiev piorou por causa da disputa no gás em andamento. A Eslováquia, que recebeu até 60% de seu gás através do oleoduto da era soviética, foi bastante influenciado pela decisão da Ucrânia de quebrar o trânsito do gás russo para a Europa Central. A FICO já havia ameaçado reduzir o suprimento de eletricidade na Ucrânia, a menos que Kiev pare de passar por segurança energética da Eslováquia.