Estados que ainda não utilizaram ₹ 70.744 cr. fundos para o bem-estar dos trabalhadores da construção

O Ministério do Trabalho Sindical disse em uma resposta do Direito à Informação (RTI) que os conselhos de bem-estar dos trabalhadores da construção e outros trabalhadores da construção de vários estados ainda não aproveitaram o imposto no valor de 70.744,16 crores que arrecadaram dos empregadores para o bem-estar dos trabalhadores. Desde a implementação da Lei dos Trabalhadores da Construção e Outros Trabalhadores da Construção (Regulamentação do Emprego e Condições de Serviço) em 2005, os conselhos arrecadaram 1.17.507,22 milhões de rupias como benefícios dos empregadores e alocaram 67.669,92 milhões de rúpias aos trabalhadores.

A lei, aprovada em 1996, autoriza o Conselho de Bem-Estar dos Trabalhadores da Construção, constituído pelos governos estaduais, a impor uma taxa aos empregadores “a uma taxa não superior a 2 por cento, mas não inferior a 1 por cento” do custo de construção incorrido por um empregador. Até 5.73.48.723 trabalhadores foram registrados em 36 conselhos estaduais de assistência social até 30 de setembro de 2024. Houve reclamações de que o Centro e os governos estaduais não ajudaram os trabalhadores da construção civil durante o êxodo para as aldeias logo após o anúncio dos bloqueios da COVID. em março de 2020.

Arka Rajpandit, secretário nacional da Federação dos Trabalhadores da Construção da Índia, que apresentou o RTI ao ministério, disse que o documento aponta para uma enorme evasão de deveres por parte de construtores e empregadores. “Por exemplo, em Maharashtra, o imposto total acumulado ao longo de 19 anos é de Rs 19.489,25 milhões. Isto significa que o Estado teve construções no valor de Rs 19 lakh crore nos últimos 19 anos. Construção no valor de ₹ 1 lakh crore por ano. Esta estatística está longe de ser verdadeira. O estado pode ter cometido uma enorme evasão de direitos”, disse Rajpandit. Embora tenha procurado informações sobre o custo total do edifício e outros projectos de construção de acordo com os planos aprovados pelas autoridades locais envolvidas em todos os estados e Territórios da União, o Ministério disse que tal data não está disponível junto do Ministério do Trabalho.

O dirigente sindical argumentou que os Estados gastam uma quantia muito pequena do dinheiro total arrecadado para o bem-estar dos trabalhadores. “Os benefícios estipulados foram negados aos trabalhadores”, disse ele. De acordo com os dados, Maharashtra gastou ₹ 13.683,18 dos impostos que arrecadou nos últimos 19 anos, seguido por Karnataka e Uttar Pradesh, que forneceram ₹ 7.921,42 e ₹ 7.826,66 crore aos trabalhadores. Maharashtra tem ₹ 9.731,83 crore como saldo disponível em suas contas, enquanto Karnataka e Uttar Pradesh têm um saldo de ₹ 7.547,23 e ₹ 6.506,04, respectivamente.

Rajpandit disse que se o Centro implementar o Código da Segurança Social, o processo de cobrança de impostos será diluído, pois tem disposições para a autoavaliação do imposto por parte do empregador e o Código reduziu a taxa de imposto e juros. “Em segundo lugar, a Lei dos Trabalhadores da Construção e Outros Trabalhadores da Construção exigia o fornecimento gratuito de alojamento temporário, água potável e latrinas aos trabalhadores. Os Códigos transferem esses direitos legais para instalações que o governo da União pode prescrever. Portanto, não há direito dos trabalhadores a essas instalações se não forem prescritas”, afirmou.

“Nossa observação é que, exceto Kerala, a maioria dos governos estaduais e administrações do UT não estão implementando a Lei dos Trabalhadores da Construção e Outros Trabalhadores da Construção. Os benefícios estipulados estão sendo cortados. “Muitos governos estaduais não reconstituem conselhos assistenciais com o objetivo de excluir representantes de sindicatos de esquerda”, disse, alegando que há tentativas de levar o dinheiro disponível nos conselhos para os cofres públicos.