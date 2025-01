Estados Unidos, Trump inicia expurgo de 1.000 nomeados por Biden e restaura pena de morte federal

Os Estados Unidos retiraram-se da Organização Mundial da Saúde e do acordo climático de Paris, perdoaram os manifestantes de 6 de janeiro e flexibilizaram as regras para permitir uma demissão mais fácil de funcionários federais. Donald Trump jogou o dele “revolução do bom senso” virar a página dos últimos quatro anos e iniciar uma “nova era” para os Estados Unidos. Revogando 78 ordens executivas de Joe Biden, o presidente assinou uma série de medidas que imediatamente marcaram sua Casa Branca como América Primeiro.

LOHOU COM KÎM E O ACORDO DE PARIS – O novo presidente retirou os EUA de dois acordos internacionais, que o novo rumo de Maga considera um fardo para os Estados Unidos.

PENA DE MORTE FEDERAL RESTAURADA – Donald Trump assinou uma ordem executiva para restaurar a pena de morte federal, levantando a moratória de Joe Biden de 2021. O presidente também instruiu o procurador-geral a buscar a pena de morte “independentemente de outros fatores” se o caso envolver o assassinato de um agente ou crimes capitais”. cometido por um criminoso”. estrangeiro ilegalmente presente” no país”, bem como “tomar todas as medidas necessárias e legais” para garantir que os estados tenham medicamentos suficientes para injeção letal. Eles permanecerão então no corredor da morte. Biden comutou 37 sentenças de morte para prisão perpétua.

GRAÇA AOS BRIĘNIKS 6 DE JANEIRO – Trump perdoou praticamente todos os 1.500 manifestantes acusados ​​de cometer crimes menores e comutou as sentenças daqueles com penas mais severas. Entre os perdoados está Enrique Tarrio, ex-líder do grupo de extrema direita Proud Boys e fundador do Oath Keepers, Stewart Rhodes.

PAUSA PARA PROIBIÇÃO DO TIKTOK – O aplicativo estará disponível nos Estados Unidos por mais 75 dias enquanto trabalhamos para encontrar um comprador. Trump atrasou a entrada em vigor da proibição, explicando que gostaria que pelo menos 50% do TikTok estivesse em mãos americanas.

APENAS DOIS GÊNEROS – A disposição assinada diz que existem “apenas dois sexos, masculino e feminino”. As agências federais “deixarão de fingir que os homens podem ser mulheres e que as mulheres podem ser homens quando implementarem leis que protegem contra a discriminação baseada no sexo”, afirma a medida.

AÇÕES AMERICANAS – O Golfo do México muda de nome e passa a ser Golfo da América.

BAIXAR METAS PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS – Trump rescindiu uma ordem executiva não vinculativa assinada por Joe Biden que teria aumentado o número de veículos elétricos vendidos para metade de todos os veículos vendidos até 2030.

VIA LO IUS SOLI – Tal como prometido durante a campanha, Trump ordenou a revogação da cidadania aos filhos de imigrantes que se encontram ilegalmente no país. A suspensão terá início em 30 dias. *

EMERGÊNCIA NACIONAL NA FRONTEIRA MEXICANA – O decreto prevê o envio de militares para a fronteira e a retomada da política de “Permanecer no México”. Trump também autorizou a designação de cartéis de drogas como “organizações terroristas estrangeiras”. Entre as prioridades está também a retomada da construção do muro com o México.

DEVERES E IMPOSTOS – Nenhuma ordem executiva os define neste momento, mas Trump disse que poderia impô-los em 25% contra o México e o Canadá a partir de 1º de fevereiro. O presidente também ordenou um estudo de retaliação contra países que aplicam taxas “extraterritoriais” a multinacionais famosas, sancionando a saída dos EUA do pacto fiscal global da OCDE, que foi acordado no ano passado e permite que outros países imponham impostos adicionais aos americanos. multinacionais.

EMERGÊNCIA ENERGÉTICA – Foi declarada a continuação do ‘drill baby drill’, uma expansão da perfuração para reavivar o boom energético dos EUA.

PARADA DE 90 DIAS PARA ASSISTÊNCIA NO EXTERIOR – O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva suspendendo temporariamente todos os programas de ajuda externa dos EUA por 90 dias até que sejam revistos para ver se estão alinhados com os seus objetivos políticos. A ordem afirma que “as indústrias e burocracias de ajuda externa são inconsistentes com os interesses americanos e, em muitos casos, em desacordo com os valores americanos” e “servem para desestabilizar a paz mundial, promovendo ideias em países estrangeiros que são diretamente inversas às relações harmoniosas e estáveis ​​em casa e entre países”. Como resultado, Trump afirmou que “nenhuma ajuda externa dos Estados Unidos será desembolsada de uma forma que não seja totalmente consistente com a política externa do Presidente dos Estados Unidos”. Não é imediatamente claro quanto da ajuda será inicialmente afectada pela ordem executiva, uma vez que os fundos para muitos programas já foram apropriados pelo Congresso e existe a obrigação de os gastar, caso ainda não tenham sido gastos.

