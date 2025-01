Estados Unidos, Trump perdoa manifestantes no Capitólio e assina retirada do acordo climático de Paris

Assim que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou posse na Casa Branca, assinou uma série de medidas e ordens executivas.

As primeiras sete ordens executivas foram assinadas na Capital One Arena, incluindo o perdão de todos os insurgentes do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 e a revogação de 78 leis aprovadas por Joe Biden, expondo-os um por um a uma multidão de apoiadores. “Você consegue imaginar Biden fazendo algo assim? Ele nunca faria isso”, disse o presidente, provocando risadas dos apoiadores.

Estas são as principais ordens executivas assinadas pelo novo presidente:

– Os Estados Unidos retiraram-se do acordo climático de Paris. “Vamos economizar três bilhões de dólares”, disse seu conselheiro ao lhe entregar o pedido.

– Pare de trabalhar em casa para funcionários federais.

– A ordem executiva de Joe Biden que estabelece uma meta de vendas de 50% de novos veículos elétricos até 2030 foi rescindida.

– A ordem executiva de Joe Biden sobre inteligência artificial foi rescindida, uma medida que abre caminho para um negócio de milhares de milhões de dólares no sector e elimina as já deficientes barreiras de protecção.

– Declaradouma emergência nacional na fronteira sul dos Estados Unidos. Além de declarar estado de emergência na fronteira sul, Donald Trump assinou uma série de ordens executivas sobre imigração, incluindo a designação de cartéis de drogas como organizações terroristas.

“O México provavelmente não concorda, mas temos que fazer o que é certo”, disse o presidente aos repórteres no Salão Oval. Uma ordem de emergência nacional na fronteira sul poderia desencadear o envio de recursos adicionais do Pentágono e de forças militares para completar o muro fronteiriço.

– O fim do ius solio direito à cidadania de nascença estabelecido pela Constituição dos EUA.

– Olá TikTok. “É um aplicativo que os jovens usam, e se a China está roubando os dados dos jovens, francamente, não é grande coisa”, disse o presidente no Salão Oval. “Temos problemas maiores”, disse ele.

– Remoção revogada Cuba da lista de patrocinadores estatais do terrorismo decidida por Joe Biden

– Os EUA estão deixando a Organização Mundial da Saúdecomo durante o primeiro mandato de Trump

– Levantadas as sanções contra os colonos israelitas na Cisjordânia.

– Enrique Tarrio, o ex-líder do grupo de extrema direita Proud Boys, condenado a 22 anos de prisão após ser considerado culpado de conspiração sediciosa após o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, é um dos 1.500 manifestantes foram perdoados de Donald Trump. Tarrio foi preso em Washington dias antes dos tumultos por queimar uma faixa do Black Lives Matter exposta em uma igreja da capital, onde foram encontrados carregadores de rifle de alta capacidade. O juiz disse na altura que apesar de não ter participado na revolta, o líder dos Proud Boys “teve uma enorme influência nos acontecimentos do dia”.

– O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, despediu na manhã desta terça-feira quatro altos funcionários do governo nomeados pelo seu antecessor e alertou – na primeira mensagem publicada na sua rede social Truth Social desde que assumiu o cargo – que mais de “mil outros” também arriscaram o mesmo destino. “Meu Gabinete do Presidente está ativamente identificando e destituindo mais de mil pessoas nomeadas pela administração anterior que não estão alinhadas com a nossa visão de Tornar a América Grande Novamente”, afirmou o relatório.

