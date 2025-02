Tudo está pronto para Khan Youunis, no sul do cinturão de Gaza, para o lançamento de três reféns israelenses, parte da sexta rodada da primeira fase do acordo de parada de incêndio em Gaza.

O Hamas – relata a imprensa israelense, incluindo o Israel’s Times – já estabeleceu a cena usual que já foi vista em edições anteriores, nas quais as bandeiras do Hamas e da jihad islâmica palestina, além de propaganda.

Há também uma foto do líder do Hamas morto por Israel, Yahya Sinwar, de frente para as rochas na montanha do templo em Jerusalém com uma manchete em inglês, judeu e árabe, que diz “sem transferência, não em Jerusalém”, referindo -se ao Proposta dos Estados Unidos Donald Trump redefine os palestinos em Gaza Else.

No próximo manifesto, você pode ver várias pinturas aéreas de um ataque em 7 de outubro de 2023.

Nas próximas horas, espera-se que os reféns de Sagl-Cen, Sasha Duhanov e Iair Horn sejam libertados da prisão. O Decel-Cce e Horn segura o Hamas enquanto Duhanov detém a jihad islâmica.

