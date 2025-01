Estamos em apuros, sem fundos para o plano do Dr. NTR Vaidya Seva, dizem os hospitais

Membros da Associação de Hospitais Especializados de Andhra Pradesh (ASHA) exigiram que o governo estadual liquidasse imediatamente as dívidas pendentes de todos os hospitais que oferecem serviços sob o Esquema Dr. NTR Vaidya Seva.

Dirigindo-se à mídia em Vijayawada no sábado, o presidente da ASHA, K. Vijay Kumar, disse que não houve fluxo de caixa do governo estadual para os hospitais desde junho. “No início queríamos dar ao novo governo algum tempo para se adaptar. Também permanecemos em silêncio face à situação financeira do Estado. Mas agora não podemos fornecer tratamentos às pessoas abrangidas por este regime sem a ajuda do governo”, disse o Dr. Vijay Kumar.

Ele disse que havia 360 hospitais empanelados no estado, que aguardavam taxas no valor de quase Rs 2.500 milhões. “Em todos os hospitais, 80% dos leitos estão ocupados por pacientes beneficiários do plano. Como vamos continuar se não houver financiamento governamental?”, perguntou o Dr. Vijay Kumar. Ele anunciou que por enquanto deixarão de oferecer tratamento sob este esquema a funcionários públicos.

“Hoje em dia administramos os custos do tratamento por meio de cheque especial. Agora os bancos não nos permitem retirar mais dinheiro. Os fornecedores pararam de enviar descartáveis ​​e medicamentos. “Estamos numa situação desesperadora”, afirmou o presidente da associação, pedindo ao governo que investigue o assunto.