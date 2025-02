‘Estamos prestes a aniquilar’: Musk, Doube desce no escritório do consumidor

O governo Trump está se movendo rapidamente para estripar o Escritório de Proteção Financeira do Consumidor (CFPB), interromper o trabalho da agência, reduzir seus fundos e fechar sua sede.

O impulso não é diferente do esforço lançado nos primeiros anos do primeiro mandato do presidente Trump de desinfetar a agência, que enfrentou a forte oposição dos republicanos ao longo de sua breve existência.

No entanto, à medida que o Departamento de Eficiência do Governo de Elon Musk (DOGE) se estende a uma agência após outra com a diretiva para reduzir amplos fundos do governo, o novo ataque ao CFPB causou preocupações dos grupos de defesa do consumidor e legisladores democráticos sobre a que distância o governo irá desta vez.

“Acho que todos assumem que este é o livro de brincadeiras da USAID, e acho que todo mundo está operando com a suposição de que estamos prestes a aniquilar, da maneira que foram aniquilados”, disse um funcionário da CFPB à colina, referindo -se à agência dos EUA para Desenvolvimento Internacional.

Os movimentos no CFPB atraíram paralelo com a USAID, onde também disseram à equipe para ficar fora da sede e parar de trabalhar antes que o governo Trump tentasse colocar milhares de funcionários com licença administrativa. O esforço foi suspenso por um juiz federal na noite de sexta -feira.

“Existem precedentes para certas ações, para certas maneiras pelas quais eles levaram o ritmo do CFPB durante o primeiro governo Trump”, disse Graham Steele, ex -secretário assistente das instituições financeiras do Tesouro dos Estados Unidos sob o presidente Biden.

“A idéia de tentar fechar basicamente a agência em qualquer coisa, menos o nome é um passo adiante”, acrescentou. “É uma escalada.”

O governo Trump lançou seu ataque de Blitz contra a agência durante o fim de semana, logo após o recém -confirmado diretor do Escritório de Administração e Orçamento (WBO) Russell Vought, foi nomeado diretor interino da CFPB na sexta -feira.

Ele tomou o lugar do secretário do Tesouro, Scott Besent, que havia sido nomeado diretor interino alguns dias antes. Segundo os relatórios, Besent ordenou que o pessoal parasse de trabalhar em ações, regulamentos e litígios de aplicação.

A Vought ordenou que os funcionários “cassem toda a atividade de supervisão e exame” e “participação de partes interessadas” no sábado, de acordo com o Washington Post. No mesmo dia, ele anunciou que não aceitaria sua próxima redução nos fundos do Federal Reserve.

“O saldo atual do escritório de US $ 711,6 milhões está de fato excessivo no ambiente fiscal atual”, escreveu Vought em uma publicação sobre X. “Este pico, que há muito tempo contribui para a falta de contatos do CFPB, agora existe agora Desligando.

Segundo os relatos, o diretor de operações da agência, Adam Martínez, disse à equipe no domingo que sua sede estaria fechada para a semana. Na segunda -feira, a Vought ordenou que os funcionários “evitassem a execução de qualquer tarefa de trabalho”, de acordo com o Business Insider.

Desde então, a conta CFPB X foi excluída e a página inicial do site mostra uma nota que diz “404: página não encontrada”, embora o site permaneça funcional.

De acordo com a Bloomberg News, os funcionários afiliados à Doge de Musk também obtiveram acesso aos sistemas de dados da CFPB. Apesar de receber acesso limitado inicialmente, eles agora têm acesso ao escopo completo das informações armazenadas na agência, incluindo os registros confidenciais e de exames bancários de aplicativos.

A senadora Elizabeth Warren (D-Mass.), O principal democrata do Comitê Bancário do Senado, criticou Musk e Vought em um vídeo publicado em X na segunda-feira por tentar “matar” o CPFB, chamando-o de “outro golpe”.

“Então, por que esses dois caras tentam estripar o CFPB?” Warren perguntou. “Não é uma ciência espacial: Trump fez campanha para ajudar os trabalhadores, mas agora que ele está no comando, essa é a recompensa pelos tipos ricos que eles investiram em sua campanha e que querem enganar famílias, e não ter alguém para detê -los .

O representante Maxine Waters (D-Califórnia), membro da classificação do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, apontou para Musk em particular.

“Por que o homem mais rico do mundo está trabalhando para estripar a agência que retornou US $ 21 bilhões para danificar os consumidores dos EUA é simples”, disse ele em comunicado no sábado.

Ela apontou os bilhões de dólares em contratos governamentais mantidos por empresas de almíscar, bem como seus planos de converter sua plataforma social X em uma plataforma de pagamento digital.

“Essa plataforma seria regulamentada por, você adivinhou, o CFPB”, disse Waters. “Portanto, além de ter acesso a dados do consumidor de milhões de americanos, Musk agora pode roubar informações comerciais confidenciais sobre outras empresas americanas do mesmo setor. Não se torna mais corrupto e anti -americano do que isso.

A grande rede de empresas de almíscar, incluindo Tesla, SpaceX e X, levantou cada vez mais perguntas sobre conflitos de interesse, principalmente à medida que sua equipe do DUX é entendida em cada parte do ramo executivo.

Os funcionários afiliados à Dege passaram rapidamente de uma agência para a próxima, com uma abordagem para obter acesso à infraestrutura tecnológica.

No departamento do Tesouro, a equipe do Doge recebeu acesso a um sistema de pagamento federal sensível, causando protestos dos democratas e causando várias demandas. Um juiz federal finalmente bloqueou Musk e sua equipe do Doge para acessar o sistema na noite de sábado.

O sindicato dos funcionários do Tesouro Nacional apresentou duas demandas separadas contra a Vought sobre o impulso do CFPB no domingo. O primeiro caso procura evitar o impulso de desmontar a agência, enquanto o outro procura bloquear o acesso do Doge às informações pessoais dos funcionários da CFPB.

Os esforços do governo Trump para buscar o CFPB não são totalmente surpreendentes, dada a história do Partido Republicano com a agência.

“Não é de surpreender que tenha sido um interesse em tentar efetivamente estripar o CFPB, de uma maneira ou de outra, muito cedo no governo Trump”, disse Steele. “O CFPB é o bête noir dos conservadores há muito tempo”.

Os conservadores se opuseram ao CFPB desde sua criação em 2010, após a crise financeira de 2007-08. Eles argumentam que a agência excedeu sua autoridade regulatória e os limites da Constituição, e muitas vezes nivelou esses argumentos contra o CFPB no tribunal, sem muito sucesso.

Como o CFPB não pode ser eliminado sem um ato do Congresso, os nomeados no primeiro governo de Trump decidiram tentar limitar o poder da agência.

O ex -diretor da OMB e diretor interino da CFPB, Mick Mulvaney, instituiu um congelamento sobre contratação e novos regulamentos quando assumiu o controle da agência em 2017. Como Vought, ele também solicitou um orçamento de zero dólar do Fed.

“Esta é uma situação de Déjà Vu”, disse Joe Lynyak, parceiro de serviços financeiros do escritório de advocacia Dork & Whitney. “Mas eu diria que o Sr. Vought é provavelmente uma tática mais astuta em termos de uso das autoridades”.

Na segunda administração de Trump, eles deram as coisas um “passo adiante”, de uma maneira que poderia expô -las a demandas se não atendessem a certas tarefas legalmente exigidas, disse Steele.

“Acho que é uma mudança mais dramática que levanta algumas dessas questões legais centrais sobre a separação de poderes, o Congresso diz às agências o que fazer e as agências executam fielmente as leis, que é o que elas devem estar fazendo”, ele , “Ele”, disse ele ao The Hill.

Lynyak alertou que o impulso de desmantelar efetivamente o CFPB poderia ser cumprido “mais força” do que a resposta aos esforços de Dux para fechar a USAID.

“Se o CFPB for efetivamente desembolsado e impedido de defender os consumidores, as consequências poderão ser graves”, disse Delicia Hand, diretora sênior do mercado digital da Consumer Reports, em comunicado.

“Os consumidores acabarão pagando o preço se o CFPB for marginalizado e é mais provável que seja vítima de práticas predatórias, taxas ocultas e violações de privacidade de dados”, continuou ele. “Sem uma polícia ativa no ritmo que busca os consumidores no mercado financeiro, o governo diz essencialmente que os consumidores estão sozinhos”.

Fonte