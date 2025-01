Estas inaugurações notáveis ​​não ocorreram no Capitólio dos Estados Unidos. aqui está o porquê

(NEXSTAR) – Durante décadas, os americanos reuniram-se no edifício do Capitólio em Washington DC para assistir à tomada de posse do novo presidente, mas há algumas excepções dignas de nota.

Embora a primeira e a segunda posse do presidente George Washington tenham ocorrido fora de Washington, D.C., elas ainda ocorreram na capital do país, que foi na cidade de Nova York em 1789, e, para a segunda posse de Washington em 1793, na Filadélfia.

A cerimônia de abertura seria mudar para Washington DC para a posse de Thomas Jefferson em 1801, de acordo com a Biblioteca Nacional do Congresso, mas as circunstâncias nos anos que se seguiram forçariam a inauguração a ocorrer em um avião, em uma fazenda e em uma residência pessoal.

Chester A. Arthur (1881)

Depois de apenas 200 dias no cargo: uma presidência, historiadores chamado de “chocante”, Em suma, um “advogado amargo” que foi rejeitado para um cargo consular atirou no presidente James A. Garfield numa estação ferroviária de Washington, DC.

Garfield não sobreviveria aos ferimentos, tornando seu vice-presidente, Chester A. Arthur, chefe de estado.

Quem se apresentará na posse de Trump?



Em 20 de setembro de 1881, o então vice-presidente Arthur fez um juramento em sua casa na cidade de Nova York, com o juiz da Suprema Corte de Nova York, John R. Brady, administrando o processo, segundo relatos oficiais.

No dia seguinte, ele pegou o dele ohah de novodesta vez diante de um grupo de convidados dentro dos aposentos do vice-presidente no Capitólio dos Estados Unidos, de acordo com o “Projeto da Presidência Americana” da UC Santa Bárbara.

Theodoro Roosevelt (1901)

O assassinato do Presidente William McKinley levou a uma cerimónia de inauguração organizada às pressas em uma casa em Buffalo, Nova Yorkde acordo com o Serviço Nacional de Parques.

McKinley foi baleado duas vezes à queima-roupa enquanto participava da Exposição Pan-Americana em Buffalo, Nova York, em 6 de setembro de 1901, de acordo com historiadores da casa branca. Ele morreria oito dias depois.

Seu vice-presidente, Theodore Roosevelt, estava de férias nas montanhas Adirondack, em Nova York, quando recebeu a notícia de que McKinley estava gravemente ferido. Roosevelt correu para Buffalo, mas quando chegou McKinley estava morto.

Vestindo casaco, calça, colete, gravata e sapatos de couro emprestados, Roosevelt decidiu fazer o juramento de posse imediatamente para que o país não enfrentasse uma lacuna de liderança, de acordo com o Serviço de Parques.

“Fiquei tão consternado com as terríveis notícias que me foram trazidas ontem à noite e com a calamidade que significou para o país, bem como com a dor pessoal que sinto, que não tive tempo para pensar em planos para o futuro. conduta do cargo que tão repentina e tristemente me tocou”, disse Roosevelt, de acordo com uma reportagem do jornal The Richmond Dispatch.

A cerimônia improvisada de dedicação foi realizada na biblioteca da casa do amigo de Roosevelt, Ansley Wilcox. A casa agora está aberta ao público como Sítio Histórico Nacional Inaugural de Theodore Roosevelt.

Calvin Coolidge (1923)

A morte de um presidente em exercício provocou outra posse pouco ortodoxa, desta vez em 1923, quando Calvin Coolidge prestou juramento usando uma Bíblia de família na fazenda de Vermont, em Plymouth Notch. onde ele cresceu.

Coolidge assumiu o cargo depois do presidente Warren G. Harding. morreu de ataque cardíaco em 1923, enquanto estava em São Francisco, de acordo com historiadores da Casa Branca.

Depois de saber, às 2h30 do dia 3 de agosto de 1923, que ele era presidente, o pai de Coolidge, um tabelião, fez seu filho colocar a mão na Bíblia da família e fazer o juramento.

O local de nascimento e a casa de infância do presidente Coolidge foram preservados como um sítio histórico do estado de Vermont.

Lyndon Johnson (1963)

Cerca de duas horas depois que o presidente John F. Kennedy foi assassinado enquanto viajava em uma carreata presidencial em Dallas, Lyndon Johnson fez história ao se tornar o único presidente a tomar posse em um avião.

Johnson prestou juramento na cabine dianteira do Força Aérea Um em Dallas, de acordo com um Biblioteca do Congresso postagem no blog. A juíza distrital dos EUA, Sarah T. Hughes, prestou juramento, a primeira vez que uma mulher o fez na história dos EUA.

As fotos mostram Johnson ladeado pela primeira-dama Jacqueline Kennedy e sua esposa, Claudia “Lady Bird” Johnson, enquanto ele prometia “preservar, proteger e defender a Constituição dos Estados Unidos”.

cinco dias depoisele se dirigiria ao Congresso e invocaria a visão de Kennedy para o país, pedindo a aprovação de direitos civis e legislação tributária.

Avançando para segunda-feira, a cerimónia de posse do presidente eleito Trump já está a fazer história. Embora a cerimônia ocorra no Capitólio, Trump anunciou que ocorrerá Dentro da Rotunda do Capitólio para proteger as pessoas do frio brutal esperado para aquele dia. Uma cerimônia de inauguração interna não é realizada desde a do presidente Reagan em 1985, de acordo com Washington Post.

Fonte