Estas são as condições que alimentam os incêndios florestais de Los Angeles: o que você precisa saber

Os fortes ventos de Santa Ana, um inverno seco e baixa umidade são algumas das condições que alimentaram os incêndios florestais na área de Los Angeles na última semana, destruindo inúmeras estruturas, provocando evacuações em massa e matando, até o momento, 11 pessoas.

Os bombeiros da região fizeram progressos e conseguiram conter alguns dos maiores incêndios. Agora, quatro incêndios estão queimando ativamente na área, de acordo com para Cal Fire. O incêndio em Palisades, o maior de todos, queimou mais de 22.000 acres e até agora está 11% contido. O segundo maior incêndio é o Eaton Fire, que queimou mais de 14.000 acres e foi contido em 15%.

As autoridades disseram que as causas dos incêndios maiores estão sob investigação. O chefe de polícia do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), Jim McDonnell, disse durante uma entrevista coletiva no sábado que uma força-tarefa multiagências investigará a causa dos incêndios florestais. O Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF) liderará o caminho.

No início desta semana, o escritório do Serviço Meteorológico Nacional em Los Angeles fixo que ventos “prejudiciais” generalizados e umidades “baixas” “provavelmente farão com que os incêndios comecem a crescer rapidamente em tamanho com comportamento extremo do fogo”.

“Uma área de alta pressão sobre a Grande Bacia combinada com uma tempestade no noroeste do México preparou o terreno para ventos fortes no sul da Califórnia a partir de terça-feira”, disse a meteorologista da AccuWeather, Gwen Fieweger. ditado.

Segundo alguns especialistas, as alterações climáticas estão a contribuir, uma vez que as altas temperaturas encontradas em paisagens mais secas e repletas de vegetação podem acelerar a propagação dos incêndios florestais.

“A mudança climática seca a paisagem mais rapidamente, mantendo a paisagem capaz de acender e transportar o fogo, e isso fornece menos resistência para a propagação do fogo”, disse o cientista climático John Abatzoglou da Universidade da Califórnia, Merced, ao The Hill. .

Abatzoglou acrescentou que uma “propagação” não só ajuda a combater incêndios maiores na área, mas também pode ajudar a “ultrapassar algumas das barreiras e invadir comunidades”.

Jatan Buch, pesquisador de pós-doutorado na Universidade de Columbia que estuda incêndios florestais, disse ao The Hill que embora a terra seca seja um dos fatores de um incêndio devastador, o fogo requer ignição.

“Uma delas é a disponibilidade de combustível. Em segundo lugar, o combustível deve estar suficientemente seco. E terceiro, esses fatores determinantes, como o vento (neste caso, os ventos de Santa Ana) que tornam os incêndios… mais prejudiciais.”

Estas condições secas devem-se em parte à baixa humidade e à falta de chuvas.

Quase 84% do condado de Los Angeles passou por uma “seca severa”. de acordo com para o Monitor de Secas dos EUA

