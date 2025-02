Este BPR está pronto para admitir 750 MPMES com um limite de crédito de até RP1 bilhões

Pekanbaru, vivo – Coisas interessantes feitas pelo Banco de Crédito Popular (BPR) Fianka Rezalina Fatma. BPR baseado em Jalan JL. SM Amin No.148, Kelurahan Simpang Baru, Kec. Bonita, Pekanbaru City, Riau está muito preocupada com a MSME.

Entre outras coisas, há uma visão de apoiar 750 MPMES em 2028. Para serviços de crédito, o BPR Fianka Rezalina Fatma fornece crédito ao MSME com um teto de até RP1 bilhões.

“Queremos ajudar pequenas e médias empresas a se desenvolverem mais rapidamente”, disse Dedy Febronto, diretora administrativa da BPR Fianka Rezalina Fatma.

Fundado em janeiro de 2011, com base no decreto do governador do Banco Indonésia nº 13/39/kep.gbi? e o BPR competitivo para apoiar 750 MSME em 2028 e pode ser uma ponte entre candidatos a emprego e indústrias de banco para educar os recursos humanos que eles entendem aos bancos

“Temos vários tipos de economia que podem atender às necessidades dos clientes. Desde economia pública até poupança de Umrah”, disse Dedicy Febronto.

O BPR Fianka Rezalina Fatma oferece vários tipos de economia que podem atender às necessidades da comunidade. Alguns deles são economias públicas para o público em geral, enquanto a Umrah Savings oferece a oportunidade de arrecadar fundos regulares para realizar Umrah.

Além da economia, o BPR Fianka Rezalina Fatma também oferece depósitos com um período de 3, 6, até 12 meses. Com uma taxa de juros de 6,75 %.

“Nossos depósitos têm taxas de juros bastante competitivas em comparação com outros bancos comerciais e BPRs. Essa é uma de nossas atrações”, acrescentou.

O desempenho financeiro do BPR Fianka Rezalina Fatma também foi reconhecido em todo o país. Um deles do InfoBank, BPR Fianka Rezalina Fatma ganhou um prêmio por quatro anos consecutivos com o Prêmio Infobank BPR.