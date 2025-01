Este carro tão usado por Christiano Ronaldo e Francesco Bagnaia foi vendido

VIVA – Existem vários carros de luxo usados ​​por figuras públicas ou superestrelas. Um deles é uma edição especial do BMW XM com detalhes vermelhos como os de Christiano Ronaldo e Francesco Bagnaia.

Leia também: Pelo bem da Ducati, Marc Márquez se despede da Red Bull

O SUV (Sport Utility Vehicle) oferecido pela CR7 foi uma forma de apoio da BMW ao clube de futebol Al-Nassr, enquanto Francesco Bagnaia recebeu um XM após vencer a prova de MotoGP de 2023.

O SUV PHEV (veículo elétrico híbrido plug-in) foi vendido anteriormente nos Estados Unidos e seu formato é relativamente grande. Como o comprimento total chega a mais de cinco metros, ou 5.110 milímetros, a largura é de 2.005 mm, a altura é de 1.755 mm e a distância entre eixos é de 3.105 mm.

O BMW

Leia também: Gresini Racing não, Lewis Hamilton está a um passo de comprar a equipa de corrida KTM MotoGP

No setor de material rodante, este SUV híbrido é apoiado por uma suspensão M adaptativa profissional completa com amortecedores eletrônicos ou suspensão a ar. Pinças de freio esportivas M, rodas M de 23 polegadas em dois tons, calçadas com pneus 275/35 dianteiros e 315/30 traseiros.

Dentro da cabine, o design é elegante, os bancos são estofados em couro Merino individual, assim como o volante, enquanto os frisos das portas são estofados em carbono esportivo M, cintos de segurança M Sport, o painel dianteiro é estofado em couro .

O sistema de entretenimento mede uma tela digital sensível ao toque de 14,9 polegadas conectada a um painel de instrumentos de 12,3 polegadas. Sistema operacional BMW 8, com ar condicionado automático de quatro zonas, luz ambiente, especialmente o banco do motorista pode massagear.

Leia também: O calendário do Circuito Mandalika 2025 tem muitas surpresas, não apenas o MotoGP

O sistema de entretenimento, conectável a um smartphone via Apple CarPlay e Android Auto, é integrado aos alto-falantes de alerta Bowers & Wilkins Diamond, e o porta-malas é muito espaçoso, chegando a 1.820 litros se a segunda fila estiver rebatida.

O motor é movido por um motor V8 ou biturbo de oito cilindros e 4.400 cc, que pode produzir uma potência máxima de 483 cv entre 5.400 e 7.200 rpm e 650 Nm de torque entre 1.600 e 5.000 rpm.

Enquanto isso, o motor elétrico, ou dínamo, pode produzir 145 kW de potência ou o equivalente a 194 cv e 280 Nm de torque. Graças ao modo de condução que contém, o SUV pode funcionar inteiramente com energia elétrica.

Com tanta potência, o XM pode ir do repouso aos 100 km por hora em apenas 4,3 segundos, relativamente rápido para um carro grande. Quão populares são os carros usados ​​pelas estrelas do futebol e do MotoGP?

Segundo Carscoops, quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, ao longo de 2024 as vendas do XM diminuíram 14,7 por cento ou o equivalente a 1.974 unidades, embora em 2023 venda mais, embora só o seja num período de 9 meses.

Os números de vendas são considerados muito elevados em comparação com o mercado indonésio. O carro entrou na Indonésia fabricado nos Estados Unidos e o preço chegou a IDR 6,4 bilhões.

De acordo com dados da Associação das Indústrias Automotivas da Indonésia, as vendas do BMW XM das fábricas aos revendedores durante janeiro-novembro de 2024 foram de apenas 6 unidades.