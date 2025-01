Este centro comercial assina colaboração com empresas líderes em TI

Jacarta – Para melhorar a conectividade integrada, o centro comercial PT Nirvana Wastu Pratama (NWP Property) está a colaborar com a PT Integra Kreasitama Solusindo (Integrasia). A colaboração foi marcada pela assinatura de um memorando de entendimento sobre exploração por ambas as partes. O objetivo é fornecer serviços integrados de conectividade para gestores, visitantes e parceiros de negócios em shopping centers administrados pela NWP Property.

A PT Integration concentra-se na indústria de TIC (tecnologia da informação e comunicação) na construção de infraestruturas de conectividade em áreas regionais. Além disso, também se concentra na gestão de sistemas integrativos e no fornecimento de diversas soluções de tecnologia digital.

A NWP Property é uma das maiores e mais rápidas empresas de desenvolvimento de infraestrutura de consumo da Indonésia, com exposição a shopping centers e infraestrutura logística. Desde a sua fundação em 2015 como uma joint venture entre Warburg Pincus e PT City Retail Developments, a NWP Property tem experimentado um rápido crescimento. Atualmente, a NWP Property possui mais de 50 shopping centers, hotéis e ativos logísticos em seu portfólio.

A exploração desta colaboração inclui o fornecimento de serviços de gestão de infra-estruturas de rede, conectividade de dados/serviços de Internet, telefone e outros serviços digitais de TIC, bem como publicidade em meios digitais internos e externos. Através da colaboração no desenvolvimento desta tecnologia inovadora, ambas as partes esperam proporcionar uma experiência significativa ao cliente e valor para ambas as partes.

“Estamos muito felizes com a parceria com a PT Integra Kreasitama Solusindo. “Com sua experiência em dados de conectividade e soluções de TIC, estamos confiantes de que podemos criar melhores soluções para nossos shopping centers”, disse PT Nirvana Wastu Pratama – Diretora de Propriedades Operacionais da NWP Property, Teges Prita Soraya em seu comunicado na segunda-feira, 13 de janeiro. 2025. .

Acrescentou que esta colaboração foi um passo estratégico para o seu partido fortalecer a sua posição como centro comercial. Além disso, é também agregar valor aos clientes.

“Acreditamos que a Integration irá fornecer soluções inovadoras em linha com o desenvolvimento muito dinâmico dos centros comerciais. “Através deste evento, esperamos construir melhores relações com parceiros de negócios e explorar esta colaboração começando com serviços digitais, publicidade nos meios de comunicação e continuaremos a fornecer gerenciamento de infraestrutura de rede para serviços de conectividade de dados, telefonia e serviços de TIC”, disse ele.

Ao explorar esta colaboração estratégica, a Integration continuará a concretizar o espírito de “Make it Happen”, onde com as várias soluções que iniciamos podemos continuar a apoiar a inovação em todos os campos. Medidas conjuntas concretas para fornecer os melhores serviços de conectividade e outras soluções de TIC.