Este console portátil pode fazer os jogadores esquecerem de si mesmos

Jacarta – A Acer lançou os mais recentes consoles portáteis, Nitro Blaze 8 e Nitro Blaze 11, que são projetados para aprimorar a experiência de jogo móvel e são apoiados por desempenho avançado e recursos versáteis.

Apoiado por um processador AMD Ryzen 7 8840HS, 16 GB de memória LPDDR 5X e até 2 TB de armazenamento, o Nitro Blaze oferece desempenho super-rápido e capacidade de resposta durante os jogos.

Seu painel de toque WQXGA com dispositivos de 8,8 ou 10,95 polegadas é equipado com tecnologia Radeon Super Resolution e AMD FidelityFX Super Resolution para garantir qualidade de imagem suave.

Além disso, há também um aplicativo Acer Game Space especial que facilita o gerenciamento e o acesso a vários jogos e aplicativos populares no Nitro Blaze.

A presença do mais recente Nitro Mobile Gaming Controller com design dobrável torna mais fácil para os jogadores jogarem em qualquer lugar e a qualquer hora.

Equipado com um recurso de carregamento rápido, o dispositivo também suporta sessões de jogo ininterruptas enquanto carrega dispositivos móveis rapidamente.

console portátil

Equipados com um processador AMD Ryzen 7 8840HS com Ryzen AI oferecendo até 39 TOPS, os dispositivos portáteis de jogos Nitro Blaze 8 e Nitro Blaze 11 oferecem alto desempenho que suporta jogos AAA sem problemas.

O dispositivo está equipado com tela sensível ao toque WQXGA de até 144 Hz, 8,8 polegadas ou 10,95 polegadas com brilho de 500 nits.

Os gráficos AMD Radeon 780M, a tecnologia Radeon Super Resolution e AMD FidelityFX Super Resolution oferecem melhorias gráficas rápidas e quadros sem tearing.

Além disso, com 16 GB de RAM LPDDR5X de 7.500 MT/s e até 2 TB de armazenamento NVMe PCIe Gen 4, o dispositivo é ainda mais responsivo com tempos de carregamento mínimos.

No Nitro Blaze também existem teclas de atalho especiais que dão acesso ao aplicativo Acer Game Space, para fácil gerenciamento e acesso aos aplicativos de jogos mais populares no espaço de armazenamento disponível.

Este dispositivo também pode ser facilmente usado para jogos, navegação ou trabalho e está equipado com gatilhos e manípulos DTS:X Ultra Audio e Hall Effect.

O Acer Nitro Blaze 11 também está equipado com um controlador removível para jogo solo ou colaborativo, bem como um suporte robusto integrado, além de uma câmera frontal para uso em videochamadas e streaming.

Para oferecer suporte à conectividade, o mais recente Nitro Blaze está equipado com uma porta USB 4 ou Tipo C, USB 3.2 ou Tipo C, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Com um design portátil e dobrável, o Nitro Mobile Gaming Controller é ideal para jogos em qualquer lugar.

O aparelho também vem com um controlador plug-and-play compatível com dispositivos Android e iOS, com layout que pode ser personalizado para suportar telas de até 8,3 polegadas.

O dispositivo também pode ser conectado perfeitamente a um telefone celular por meio da porta USB Tipo C. As almofadas de borracha fornecidas também fornecem uma aderência antiderrapante, garantindo conforto durante as sessões de jogo e podem acomodar dispositivos de vários tamanhos, inclusive aqueles usados ​​com estojos. .

Suporta carregamento rápido de 18 W, garantindo sessões de jogo suaves e ininterruptas, com tempo de jogo mais longo e sem preocupações.