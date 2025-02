Este é o campo de esforço que Roy Kiyoshi deve estar alto em 2025

Yakarta, vivo – Muitos fenômenos ocorreram no início de 2025, desde notícias divertidas a notícias tristes que vieram de várias regiões da Indonésia. De acordo com a iluminação de Roy Kiyoshi, este ano será envolvido em várias boas e más notícias ao mesmo tempo. Incluindo problemas econômicos na Indonésia que provavelmente diminuem.

Portanto, Roy Kiyoshi deu um aviso a todos os atores comerciais para estarem preparados para enfrentar muitos obstáculos à espera do ano.

“Indonésia em 2025, houve boas e más notícias. O universo em 2025 será divisões nacionais, um pouco quente, e a situação econômica está um pouco decrescente. Prepare -se para quem tem um negócio enfrentará grandes desafios”, disse Roy Kiyoshi, citando um vídeo de tiktok @metizenn.indonesia, segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025.

A diminuição da economia na Indonésia é supostamente um impacto na conclusão do trabalho em muitos funcionários. Roy Kiyoshi viu que haveria muitas demissões de grandes empresas que fecharam este ano.

“Existem algumas empresas que experimentam falência, também trabalhadores ou funcionários de demissões de grande escala”, disse ele.

Embora algumas empresas se estendam aos funcionários da missa, Roy Kiyoshi também vê que ainda existem vários campos comerciais que devem ser estáveis ​​este ano. Recomenda -se que alguns desses setores de negócios comecem a ser vividos no início de 2025. Levando em consideração que atualmente é o início do ano, não há danos ao teste de novas oportunidades de negócios a serem vividas no futuro.

Com base na descrição do Indigo, algumas das empresas previstas continuarão sendo estáveis ​​em 2025 são culinárias, beleza, móveis e entretenimento. Roy Kiyoshi também enfatizou o negócio de entretenimento que fornece um lugar para uma viagem à boate continuará em demanda por muitas pessoas.

“Sinto que em 2025 o restaurante ainda está bem, o cuidado da pele ainda está bem, o negócio de madeira também está bem, o negócio da propriedade está bem. Isso ainda tem um valor muito alto em 2025”, disse Roy Kiyoshi.

“O negócio de entretenimento ainda tem uma demanda, o jogo de negócios de entretenimento também está sob demanda, Snow Wahana, Music Club, boates, negócios de cuidados com a pele de beleza também avançaram rapidamente”, concluiu.