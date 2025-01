Este é o destino de 2 TNI que estiveram envolvidos no tiroteio contra um chefe de aluguer de automóveis na área de repouso da estrada com portagem de Tangerang e morreram

Tangerang, AO VIVO – O trágico tiroteio que ceifou a vida de um chefe de uma locadora de automóveis na área de descanso KM 45 da rodovia com pedágio Tangerang-Merak continua a atrair a atenção do público.

Leia também: Membros da Comissão III do DPR pedem à polícia que investigue minuciosamente o caso de tiroteio contra chefe de locadora de automóveis

Envolveu não apenas um, mas dois membros da Marinha da Indonésia (AL) que estão actualmente a ser processados ​​pela Polícia Militar Naval (Puspomal).

O chefe de Relações Públicas da Polícia de Tangerang, Ipda Purbawa, revelou que a polícia coordenou com Puspomal o tratamento do caso.

Leia também: Não apenas 1, a polícia confirma 2 funcionários da TNI envolvidos no tiroteio contra o chefe da locadora de automóveis na área de pedágio de Tangerang

“Dois outros são suspeitos de serem membros do TNI. “Coordenamos com Puspomal, que cuidará do processo de investigação adicional”, disse Ipda Purbawa citado pela Antara.

 Ilyas Abdurrahman, um locatário que foi morto a tiros na área de pedágio de Tangerang-Merak.

Leia também: A polícia de Cinangka diz que a vítima não tem documentos, aluga o filho do chefe: mostramos a ele BPKB, STNK e uma chave reserva

Entretanto, o Comandante do Centro da Polícia Militar da Marinha da Indonésia (Danpuspomal), Major General Yusri Nuryanto, confirmou que as duas pessoas foram detidas.

“O autor do crime foi detido em Puspomal”, frisou.

O Comandante do TNI, General Agus Subiyanto, também forneceu informações sobre este caso. Ele ressaltou que seu partido agirá com firmeza e defenderá o processo legal.

Ele disse que o TNI irá fazer cumprir o processo legal de acordo com os regulamentos aplicáveis. Se for comprovada a culpa, a pessoa receberá penalidades severas.

Cronologia dos eventos

Um chefe de locadora de automóveis e seu colega sofreram um trágico incidente na área de descanso do quilômetro 45 da rodovia com pedágio Tangerang – Merak na madrugada de quinta-feira, 2 de janeiro de 2024, por volta das 04h00 WIB.

Rizki Agam, filho do falecido locatário, contou a cronologia do incidente. Rizki disse que este incidente começou quando um homem chamado Ajat Sudrajat alugou seu carro sob o pretexto de ir a Sukabumi buscar seu sogro doente.

Porém, na tarde do dia 1º de janeiro, a locadora recebeu a informação de que o GPS do carro Brio alugado havia sido desconectado.

Rizki e sete membros da equipe de locação, incluindo seu pai e a equipe de locação, o perseguiram. Eles conseguiram encontrar o carro na área de Pandeglang, Banten.

Quando estava prestes a puxar o carro, o autor do crime alegou ser membro da Marinha da Indonésia e subitamente apontou uma arma ao pai de Rizki.

A situação se agravou quando um carro da Sigra que supostamente acompanhava o agressor veio por trás e atropelou um dos funcionários da locadora, fazendo-o cair na estrada. No entanto, a equipe de locação ainda está tentando perseguir os perpetradores até Anyer Beach.

Em Anyer Beach, o agressor parou por 15 a 20 minutos. Rizki e sua equipe pediram ajuda à polícia de Cinangka, que fica a apenas 2 quilômetros do local.

Infelizmente, os esforços para chamar a polícia em busca de ajuda naquela época não tiveram sucesso.

“Porque (o autor do crime) tinha uma arma de fogo no carro. Em Anyer Beach, seu carro parou por cerca de 15 ou 20 minutos. “Estamos a pensar pedir ajuda à polícia de Cinangka, que fica a cerca de 2 quilómetros do local”, disse Rizki, citado pela tvOne.

“Apresentamos prova de propriedade de veículos como BPKB, STNK e chaves sobressalentes. Mas com pesar, a Polícia de Cinangka não está disposta a nos acompanhar”, continuou ele.

A perseguição terminou na área de descanso de Jayanti, no quilômetro 45. Nesse momento, o agressor que estava no carro de Sigra abriu fogo brutalmente cinco vezes contra a equipe de aluguel.

Uma das balas atingiu o pai de Rizki e ele morreu instantaneamente, enquanto um membro da equipe de aluguel chamado Ramli sofreu um ferimento de bala das costelas ao ombro.

“O autor do crime que trouxe o carro Brio alegou ser membro da Marinha da Indonésia. A arma de fogo que estava originalmente no carro Brio foi transferida para o carro Sigra e foi usada para atirar em nós”, disse Rizki.