Este é o destino dos policiais em Aceh que forçaram sua namorada a abortar o sangramento

Aceh, vivo – Um policial em Aceh, Ipda Yohanda Fajri, deve aceitar sérias conseqüências depois de forçar sua namorada a abortar.

A polícia regional de Aceh o retirou de sua posição como Polícia Regional de Pamapta Bireuen e estava atualmente em processo de inspeção adicional de Propam.

“A pessoa em questão está em processo, a posição foi eliminada e no treinamento de propam no âmbito da tortura mais profunda”, disse o chefe de relações públicas da polícia regional de Aceh, Kombes Eddwi, terça -feira, 28 de janeiro de 2025, citado por Viva.co.id.

No entanto, o EDDWI não forneceu certeza relacionada ao código de ética que se aplicará ao IPDA Yohanda se for comprovado culpado.

“Atualmente, estamos discutindo isso”, disse ele.

Reconhecimento de vítimas: trauma e coerção do aborto

Este caso se destaca depois que uma jovem comissária de bordo revelou sua experiência sombria através da conta X @Randomable_. Em seu fardo, ele disse que a pressão mental e física que experimentou durante um relacionamento com o IPDA Yohanda, que sabia que se formou na Academia de Polícia (AKPOL) em 2023.

A vítima revelou que os autores muitas vezes o forçaram a fazer sexo, apesar de ele ter recusado. De fato, você deve sofrer ferimentos devido à coerção.

“Não vai parar até me machucar ou sangrar”, disse a vítima da carga.

O trauma experimentado pela vítima se aprofundou quando ela descobriu que estava grávida. Em vez de ser responsável, os autores o forçaram a fazer um aborto dando drogas três vezes por dia à força.

Como resultado dessa ação, a vítima experimentou um aborto espontâneo e experimentou um sério efeito de saúde.

“Ele disse que a criança era uma fonte de problemas e não podia se casar comigo porque as regras de Akpol proíbem”, disse ele.

Impactos graves à saúde devido ao aborto forçado

Essa ação cruel não apenas deixou feridas emocionais, mas também impactos médicos graves. As vítimas foram condenadas a engravidar devido a infecções uterinas, cistos e outras complicações que surgem após o aborto forçado.

Além disso, a vítima também revelou que os autores geralmente tinham uma aventura e fizeram o mesmo com sua ex -namorada. Durante esse período, ele escolheu o silêncio porque tinha medo da ameaça de autores. No entanto, para buscar justiça, ele finalmente se aventurou a falar.