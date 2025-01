Este é o significado e a história por trás da cultura da dança do leão, que muitas vezes anima as celebrações do Ano Novo Chinês.

Jacarta – A dança do leão é uma tradição chinesa que é realizada em grandes eventos, como o Ano Novo Chinês. Pessoas de ascendência chinesa estão se preparando para dar as boas-vindas ao Ano da Cobra de Madeira nas celebrações do Ano Novo Chinês em 29 de janeiro de 2025.

Mas como surgiu essa tradição? Qual é o significado por trás da tradição da dança do leão? A seguir está uma breve explicação postada na página. SBS Mandarim. Vamos continuar lendo o artigo completo abaixo.

O que você talvez não saiba é que a maioria das celebrações do Ano Novo Chinês nas sociedades do Leste Asiático são baseadas no calendário lunisolar chinês e não no calendário lunar.

O calendário lunisolar chinês mostra as fases da lua e a época do ano solar.

De acordo com o calendário lunisolar, o dia começa e termina à meia-noite, o mês começa no dia da lua nova e o ano começa na segunda ou terceira lua nova após o solstício de inverno.

Portanto, o tradicional Dia de Ano Novo na China é para comemorar o início da primavera e o nome mais comum para o Ano Novo Chinês é Festival da Primavera.

Entre os diversos costumes praticados durante a celebração está a tradicional dança do leão, que tem origem em uma lenda popular que remonta a mais de 2.000 anos.

a lenda

Segundo histórias e lendas, o Ano Novo Chinês tem origem numa história em que uma aldeia na China foi aterrorizada por um animal selvagem chamado Nian.

Johnny Leung é o principal dançarino do leão do Yau Kung Mun, um dos grupos de dança do leão mais famosos de Sydney, Austrália.

“Nian significa ‘ano’ em mandarim.” Johnny Leung disse.

“Todos os anos as feras selvagens desciam e aterrorizavam a sua aldeia”, disse.

“Um homem sábio disse aos aldeões que Nian tinha medo de três coisas: fogo, barulhos altos e a cor vermelha. eles dispararão todos os fogos de artifício que encontrarem”, ele acrescentou.

“Assim, com o passar do tempo, eles não têm mais medo do Ano Novo Chinês; na verdade, eles o celebram e se vestem de vermelho, soltam fogos de artifício e dançam o leão para contar a história do Ano Novo Chinês para crianças de todo o mundo.” ele explicou

Os dançarinos costumam imitar os movimentos dos leões em fantasias coloridas para trazer sorte, felicidade e boa sorte ao público.

“A dança do leão conta uma história” Johnny Leung disse.

“A história geralmente se desenrola como um leão se aproximando de um determinado projeto, ficando assustado, procurando algo para brincar, e então o show acaba.” contínuo.

“Para que um humano se comporte como um animal, ele precisa realizar vários tipos de movimentos e manter vários tipos de posições para se parecer com um animal. Essas posições exigem que treinemos bastante, mantendo a aptidão física para poder fazer eles,” Johnny Leung disse.

Johnny Leung também disse que a dança do leão lhe ensinou muitas coisas.

“A dança do leão me ensinou o que o trabalho duro pode fazer e me ensinou. A dança do leão também me ensinou como trabalhar em equipe.” ele explicou.