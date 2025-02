Este é o status de 3 cidadãos indonésios do tiroteio na Malásia que sobreviveram

Deliserdang, vivo – Três vítimas estão seguras nos eventos da Agência Marítima de Controle da Malásia (APMM) na Malásia. Dizia -se que duas vítimas foram curadas e que um sacrifício ainda estava sob cuidado e que sua condição continuou a melhorar.

Isso foi revelado pelo Diretor Geral de Proteção do Cidadão Indonésio (PWNI) do Ministério das Relações Exteriores, Judha Nugraha, no Aeroporto Internacional de Kualanamu, Regency of Deliserdang, na tarde de terça -feira, 11 de fevereiro de 2025.

“Para os outros três, duas vítimas com as iniciais H e MZ foram declaradas curadas, a polícia da Malásia Diroja realiza um exame”, disse Judha na quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025.

 Diretor Geral de Proteção dos Cidadãos Indonésios da Indonésia, Judha Nugraha. Foto: Viva.co.id/bs putra (medan)

Judha revelou que uma vítima ainda estava em tratamento no hospital da Malásia, mas a condição da vítima continuou a se desenvolver bem.

“E um MH mais ACEH melhorou e está ciente. No entanto, precisa de tratamento no hospital”, disse Judha.

Judha disse que entre as vítimas que eram cidadãos indonésios (WNI) enquanto embarcavam nos navios no incidente de tiro. Eles não se conheciam e se reuniram no navio.

“Entre as vítimas, eles não se conheciam e simplesmente se conheceram quando o navio levantou”, disse Judha.

Após o tiroteio nas águas de Tanjung Selangor, Malásia, na sexta -feira, 24 de janeiro de 2025, então. Judha disse que seu partido pediu à Malásia que investigasse o incidente de tiro, para dar justiça às vítimas.

“Também solicitamos que uma investigação exaustiva desse incidente, incluindo as ações que levaram o aparato da agência, de acordo com o procedimento ou se havia poder excessivo”, disse Judha.

Judha revelou que, ao dirigir as vítimas, a Embaixada da Indonésia (KBRI) em Kuala Lumpur, na Malásia, enviou diplomata para pedir acesso à assistência de todas as vítimas.

“Isso foi transmitido pelo governo indonésio através da embaixada da Indonésia em Kuala Lumpur, enviamos notas diplomáticas ao governo da Indonésia, que solicitou acesso à assistência e consulta de nossos cidadãos indonésios”, disse Judha.

Para levar em consideração, a APMM atirou nas vítimas na Malásia, com um total de 5 pessoas. No entanto, o número morto havia duas pessoas. A primeira vítima de morte chamada Basri foi moradora de Riau e a última vítima que recebeu tratamento médico no hospital da Malásia.

Segundo, o número de mortos chamado Victor Maruli Tua SIMAREMARE, morador do distrito de Pollung, Humbang Hasundutan Regency, North Sumatra.