Este evento apresenta uma experiência inesquecível de bebida

Yakarta, vivo – Yakarta retorna para organizar o Whisky Live, um evento de prestígio que reúne amantes de uísque, profissionais industriais e várias marcas conhecidas em todo o mundo. Comemorado pela segunda vez na capital, este evento fez parte de uma série de uísque ao vivo que havia sido realizada com sucesso em 32 cidades principais, incluindo Paris, Manila, Londres e Cingapura.

Este ano, o Whisky ao vivo Yakarta carrega a edição de Whisky para todos e acontecerá em 1º de fevereiro de 2025 no Grand Ballroom Four Seasons Hotel Yakarta. Mova -se ainda mais.

Como um evento que apresenta uma experiência exclusiva de entendimento, degustação e celebração do uísque, o Whisky Live Yakarta 2025 será incentivado por vários embaixadores da marca de marcas conhecidas. Alguns deles são Rob Gray, Aran Single Malt e Stuart Fear Brand Embassador, embaixador da marca regional da Brown-Forman. Eles estarão presentes diretamente de seus respectivos países para compartilhar idéias sobre as características dos banhistas, a história por trás de sua produção e entreter os convidados presentes.

https://www.youtube.com/watch?v=vdykfnykjna

Como parte de uma série de eventos de uísque ao vivo em vários países, o Whisky Live Yakarta 2025 apresenta várias atividades interessantes para os visitantes, que incluem:

Degustação de uísque

Oportunidades para os visitantes tentarem centenas de tipos de uísque premium, incluindo edições raras e exclusivas que raramente estão no mercado.

Master Classes

Sessões educacionais guiadas por especialistas em uísque e *embaixadores da marca *, discutem técnicas de degustação, processos de produção, as histórias únicas por trás das famosas marcas de uísque.

Exposições de marca

A exposição com estandes de várias marcas mundiais de uísque, como Glenfiddich, Glenlivet, Jura, Tamnavulin e outros.

Oportunidades de rede

Um fórum para os amantes de uísque conhecerem e discutirem outros fãs, profissionais industriais e especialistas em uísque em um ambiente inclusivo.

Os visitantes também têm a oportunidade de comprar uma variedade de garrafas de uísque através de parceiros oficiais que estão presentes no local, como Whisku-Shop Whisky & Wine Yakarta, Kontner Mart e Winstop. Várias marcas de uísque participantes também apresentam experiências exclusivas de degustação para introduzir a singularidade de seus produtos mais profundamente.

Não apenas degustação de uísque, o uísque ao vivo Yakarta 2025 também oferece uma experiência exclusiva de emparelhamento de alimentos. Os pratos servidos pelo Four Seasons Hotel Yakarta fornecerão uma sensação gastronômica especial, enquanto apresentará como desfrutar de uísque com uma mistura de alimentos ideais. Nesta sessão, os especialistas em uísque compartilharão idéias sobre as características das técnicas de uísque e degustação mais profundas.

Além disso, este evento também apresentará uma variedade de figuras importantes no mundo do uísque, incluindo Ainsley Mann, representantes do enviado para o comércio da Indonésia na Escócia, e Hideo Yamaoka, especialista em uísque internacional. Várias sessões de discussão discutirão o desenvolvimento da indústria de uísque, tendências e inovações globais que continuam a se desenvolver no mundo das bebidas alcoólicas premium.

Nesta ocasião, Agung Sentosa, diretora do Live Indonesia Whisky, disse: “Queremos apresentar uma experiência que não apenas celebra o uísque como um produto, mas também como uma cultura que conecta pessoas de várias origens. Compartilhe, aprenda e encontre coisas novas sobre uísque.