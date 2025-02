Nova Délhi, ao vivo – Este ministro está pronto para servir Deepseek e Chatgpt. Ele alegou desenvolver seu próprio modelo de idioma através do apoio da inteligência artificial (inteligência artificial/Ai) competir com a plataforma da China e dos Estados Unidos (EUA).

O ministro em questão é Ashwini Vaishnaw. “A estrutura básica já existe. A plataforma estará pronta nos próximos 10 meses”, disse o homem que serviu como ministro de eletrônicos e tecnologia da informação na Índia, conforme citado no site Rússia hojeDomingo, 2 de fevereiro de 2025.

Ele continuou, depois que a estrutura básica estava pronta, a atual abordagem do governo era criar um sistema adaptado às necessidades da Índia.

Como parte do estímulo para desenvolver sua própria IA, o governo do primeiro -ministro Narendra Modi aprovou 18 propostas destinadas a acelerar as soluções da IA ​​no setor agrícola e as mudanças climáticas que incluem acesso à computação em nuvem, dados pessoais e dados pessoais e financiamento.

O ministro Vaishnaw também revelou que os seis principais desenvolvedores lançarão um modelo básico de IA no final de 2025.

“O governo subsidiará 40 % dos custos de desenvolvimento para que, quando vendidos, o preço seja mais acessível e facilmente acessível. Essa política também reduz o preço médio por unidade de ciência da computação de US $ 1,29 por hora”, explicou.

A declaração do Ministro da Eletrônica e da Tecnologia da Informação Ashwini Vaishnaw apareceu logo depois que o modelo chinês de Deepseek atraiu a atenção do mundo.

Este modelo recentemente excedeu o ChatGPT ChatGPT do OpenAI como o assistente de IA mais popular na App Store da Apple.

Os analistas veem o progresso do modelo de AI Assali China como prova de que a inovação da IA ​​nem sempre exige um investimento maciço de capital, indicando uma mudança em como alcançar esse tipo de avanço tecnológico.