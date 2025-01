Este pesadelo de atrasos e negações mostra por que os pacientes precisam de uma Declaração de Direitos

Quando o oncologista de Frank Wurzbacher lhe prescreveu injeções mensais de Lupron para evitar o retorno do câncer de próstata, ele não tinha ideia das barreiras de seguro que enfrentaria.

Sua seguradora inicialmente cobriu 100% do custo das injeções. Mas quando o plano mudou de seguradora, de repente enfrentou US$ 180 em divisão de custos para cada um, uma quantia que não poderia pagar.

O que a seguradora cobriria integralmente seria a cirurgia de castração. Após tentativas infrutíferas de recorrer da determinação de cobertura, ele seguiu o conselho do médico e foi submetido a uma cirurgia em 18 de setembro de 1995.

Ao retornar do hospital, ela foi notificada de que sua seguradora havia revertido a decisão: afinal, cobririam integralmente as injeções. Tarde demais.

O problema era que seu plano de saúde era regido pelo Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria de Funcionários de 1974 (ERISA), uma lei que inicialmente se concentrou em combater a fraude e o abuso de pensões, mas também regulamenta os planos de seguro autossegurados patrocinados pelo empregador. Este acordo de seguro era muito raro em 1974, mas agora 73 milhões de americanos estão inscritos nesses planos.

Esta mudança pronunciada na dependência da ERISA é importante porque beneficia os planos auto-segurados (e não o tomador do seguro (trabalhador)), protegendo os planos de responsabilidade legal no caso de recusas injustificadas de cobertura. Faz isso de duas maneiras: deixa a recuperação dos honorários advocatícios ao critério do juiz e nega recurso legal aos pacientes que foram negados porque podem recuperar o benefício devido (ou seja, o tratamento, menos qualquer repartição de custos), mas não danos compensatórios. .

Portanto, após a desnecessária operação de castração, Wurzbacher não teve direito a qualquer indenização. A única coisa que ele tinha direito a receber eram as injeções de que não precisava mais.

Três décadas depois, histórias trágicas como esta ainda existem, devido às mesmas condições legais.

Os danos são importantes por duas razões fundamentais: compensação e responsabilidade.

Eles indenizam o autor que sofreu perdas ou danos em decorrência da conduta do réu, ajudando a indenizar o lesado. Além disso, os danos são um mecanismo de responsabilização crucial, estabelecendo uma consequência financeira concreta de conduta ilícita (por exemplo, uma negação de cobertura inadequada). Portanto, eles podem não apenas penalizar a má conduta, mas também impedir futuras más condutas.

O modelo de contencioso racional adotado pelo professor de direito Sean Farhang e outros sustentam que os demandantes entrarão com a ação judicial se a ação tiver um valor esperado positivo, o que leva em consideração o benefício esperado da ação judicial, a probabilidade de vitória e os custos do litígio.

As ações judiciais da ERISA trazem um benefício esperado baixo porque é possível processar por tratamento, mas não por danos, e lembre-se, os honorários advocatícios ficam a critério exclusivo do juiz. Portanto, com um valor esperado notavelmente baixo destas ações judiciais, não é de admirar que haja litígios limitados nesta área.

A escolha do design da ERISA teve pouca importância em 1974, quando apenas 6 por cento dos americanos eles recebiam seguro saúde por meio de planos autossegurados. No entanto, com o subsequente crescimento do cuidado gerenciado e Empregadores tendem ao autosseguroentão agora 63 por cento dos trabalhadores cobertos estão nesses planos.A história da ERISA é um estudo da política de consequências não intencionais.

O resultado final é que, embora vise ostensivamente ajudar o trabalhador americano, a ERISA torna esta população vulnerável de formas que muitos não apreciam plenamente.

As implicações do desenho estatutário da ERISA atingem o cerne das recentes discurso após o chocante assassinato do CEO da UnitedHealth. No meio da discussão sobre o horror deste acontecimento, muitos também chamaram a atenção para os problemas generalizados de negação de cobertura por parte das seguradoras privadas e dos encargos administrativos que dificultam a navegação e o acesso aos cuidados de saúde nos EUA.

Na minha pesquisa, eu tenho caracterizado muitos desses processos de seguro são considerados “racionamento de cuidados incômodos”. Ou seja, além de emitirem recusas frequentes de cobertura (seja através de autorização prévia ou outros mecanismos), as seguradoras impõem barreiras administrativas ao acesso aos cuidados, seja para obter aprovação de autorização prévia ou recorrer de uma recusa.

Ao mesmo tempo, muitos pacientes desistem dos cuidados médicos não por causa de uma negação final, mas por causa de um acúmulo de inconvenientes. E, tal como acontece com grande parte do sistema de saúde americano, os pacientes de grupos marginalizados são menos capazes de resistir a essas tempestades.

O Congresso procurou resolver essas deficiências em 1997 com uma Declaração de Direitos dos Pacientesdefendido pelo falecido deputado John Dingell (D-Mich.), Senador Tom Daschle (DS.D.) e senador Ted Kennedy (D-Mass.), este último caracterizou a negação de danos como “indefensável“e um”licença para mutilar e matar.”

Em última análise, a Declaração dos Direitos dos Pacientes fracassou entre preocupações sobre aumentos modestos dos prémios, processos judiciais frívolos e o impeachment de Clinton. Mas com cada vez mais empresas auto-seguradas ao longo dos últimos 25 anos, os desafios da ERISA são agora ainda mais pronunciados, e o apetite pela reforma dos cuidados de saúde também é bastante forte, dadas as baixas classificações dos americanos sobre a qualidade do sistema de saúde (.31 por cento segundo Gallup).

Historicamente, os republicanos preparados para assumir o controlo do governo federal não apoiaram esforços em grande escala para expandir a cobertura. No entanto, a investigação mostra que trabalhar no sentido de uma nova Declaração de Direitos dos Pacientes, ao mesmo tempo que restaura a estrutura de seguros privados com a qual os americanos estão familiarizados, é uma solução tangível para um sistema mais viável em que os pacientes possam ter acesso aos cuidados médicos necessários prescritos.

A reforma não chegou a tempo para Frank Wurzbacher, mas poderia ajudar a prevenir tragédias futuras.

Miranda Assistente é professora assistente de Política e Gestão de Saúde na Universidade de Pittsburgh, onde ocupa um cargo secundário no Departamento de Ciência Política.

