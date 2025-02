Este zumbi não está mordendo, mas pode curar

Yakarta, vivo – Este zumbi não morde, mas saudável. Então, esta é a história. Ao gravar o documentário da televisão na antiga loja de pólvora vitoriana da Irlanda do Norte, os cientistas encontraram algo interessante, a saber, o ‘zumbi’ infectado com fungos semelhantes a ‘Last of Us’.

Leia também: Esta vitamina para humanos é longa

Em um estudo publicado no mês passado em sistemática e evolução fúngicas, como é citado por Ciência vivaOs cientistas detalhavam a descoberta de ‘novas espécies’ de fungos que infectam ‘Cuevas e fabricantes de buracos’, chamado Gibella Atenboroughii-name para respeitar os biólogos britânicos e os historiadores naturais David Attenborough.

Então, os cientistas concluíram que “aranhas infectadas mostraram mudanças de comportamento semelhantes às relatadas em formigas zumbis”, referindo -se a fungos patogênicos de insetos que forçaram as formigas infectadas a deixar seus ninhos de dossel e ir a áreas mais adequadas para o crescimento de fungos.

Leia também: 6 Opções médicas mais eficazes para o Pedable para obter Rucid

Como espalhar Gibella Atenboroughii vai se esconder. Os cientistas suspeitam que o fungo obriga as aranhas infectadas para rastejar para áreas mais abertas onde as correntes de ar podem estender os esporos.

O principal autor de estudos e pesquisadores do Centro de Agricultura e Biociência Internacional, Harry Evans, disse que os esporos penetraram na aranha para infectar o sangue de insetos, o que o forçou a encontrar um local aberto.

Leia também: Pare de usar bicarbonato de sódio! Use 1 ingrediente da cozinha para fungo das unhas amareladas

Então, as neurotoxinas matam a aranha depois de chegarem ao aberto. As substâncias antimicrobianas também preservam o alojamento, para que o fungo possa absorver seus nutrientes.

O ciclo foi repetido com um fungo que incentiva uma estrutura longa e parece terrível para o corpo da aranha. Embora pareça aterrorizante, Evans disse que a substância produzida pelo fungo pode ser um “tesouro médico” com várias aplicações possíveis no tratamento humano, incluindo antibióticos.

Em termos mais gerais, essa descoberta destaca quantas coisas ainda devem ser investigadas no mundo selvagem dos fungos de zumbis. “Ainda existem muitos fungos que podem ser explorados. Os reinos de fungos podem atingir 10 ou 20 milhões de espécies, o que o torna o maior reino de fungos, até agora, mas apenas um por cento foi descrito”, disse Evans.